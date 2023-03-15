Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко

Винник в 2017 году был ведущим на свадьбе Мирзояна и его второй жены, украинской певицы Тони Матвиенко Фото: tonya_matvienko / Instagram

"Много ли женщин считают тебя секс-символом? Ты ощущаешь к себе фанатскую любовь женщин на концертах?" – спросили у Мирзояна ведущие проекта.

"Нет. У меня творчество не такое, чтобы это испытывать. Это, может быть, Олег Винник чувствовал, потому что у него там и песни развернуты к женщинам: "Берите меня, Вот я", – сказал Мирзоян.