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15 марта, 2023
 
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Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко

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Винник в 2017 году был ведущим на свадьбе Мирзояна и его второй жены, украинской певицы Тони Матвиенко
Винник в 2017 году был ведущим на свадьбе Мирзояна и его второй жены, украинской певицы Тони Матвиенко
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинский певец Арсен Мирзоян в эфире YouTube-проекта Stand Up Battle Club, новый эпизод которого вышел 14 марта, высказался о творчестве своего коллеги, украинского артиста Олега Винника.

"Много ли женщин считают тебя секс-символом? Ты ощущаешь к себе фанатскую любовь женщин на концертах?" – спросили у Мирзояна ведущие проекта. 

"Нет. У меня творчество не такое, чтобы это испытывать. Это, может быть, Олег Винник чувствовал, потому что у него там и песни развернуты к женщинам: "Берите меня, Вот я", – сказал Мирзоян.

Контекст:

Винник в 2017 году был ведущим на свадьбе Мирзояна и его второй жены, украинской певицы Тони Матвиенко.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Винник переехал в Германию из-за проблем со здоровьем. По словам его команды, он занимается волонтерской деятельностью

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: свадьба, Олег Винник, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян, певец
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