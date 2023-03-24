Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после

Особенностью такого маникюра является натуральная длина ногтей, их округлая форма, а также нюдовый лак, оттенок которого подходит к оттенку кожи. Важным акцентом при создании трендового маникюра в стиле "голые ногти" является блестящее глянцевое покрытие.

С маникюром в стиле "голые ногти" в 2023 году на красных дорожках публичных мероприятий появились американская актриса и певица Дженнифер Лопес, американская актриса Аня Тейлор-Джой, американская певица и актриса Селена Гомес, отмечается в статье.

Первая леди Украины Елена Зеленская в последнее время также появляется на публике с маникюром в стиле "голые ногти.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых жена украинского президента Владимира Зеленского запечатлена с трендовым нюдовым маникюром, а также публикует фото Зеленской, сделанные до полномасштабного вторжения РФ в Украину – на многих из них первая леди запечатлена с ногтями красного цвета, но уже больше года как отказалась от яркого маникюра.

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