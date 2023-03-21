Новый образ первой леди. Зеленская снялась в золотом колье с красными кораллами за 65 тыс. грн. Фото

На снимке супруга украинского президента Владимира Зеленского запечатлена в черном платье-вышиванке.

Она дополнила образ золотым колье с красными кораллами от украинского ювелирного бренда Sova. На сайте магазина указано, что стоимость такого украшения составляет 64 990 грн.

Контекст:

Зеленская часто выбирает для публичных мероприятий одежду и украшения от украинских дизайнеров. Так, в начале марта она посетила ОАЭ, где в первый день пребывания встретилась с президентом страны Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Супруга Зеленского во время встречи была в костюме от украинского бренда AMG.