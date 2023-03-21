Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео

Принцесса Уэльская выбрала для визита жакет цвета слоновой кости с застежкой на одну пуговицу от британского бренда Alexander McQueen стоимостью "колоссальных" £1490 (около 67 тыс. грн), отмечает издание Express.
Жена принца Уильяма дополнила свой образ белой блузкой, черными брюками и туфлями такого же цвета на высоких каблуках.
Особенностями дизайнерского жакета являются лацканы, мягкие плечи и асимметричные вставки по бокам.
The Princess of Wales has arrived at NatWest’s headquarters in the City of London to host the inaugural meeting of her new Business Taskforce for Early Childhood. pic.twitter.com/tuFzgJDtVJ— Richard Palmer (@RoyalReporter) March 21, 2023
Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).