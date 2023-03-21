Жена принца Уильяма Кэтрин появилась на публике в дизайнерском жакете за "колоссальные" £1490. Фото, видео

Принцесса Уэльская выбрала для визита жакет цвета слоновой кости с застежкой на одну пуговицу от британского бренда Alexander McQueen стоимостью "колоссальных" £1490 (около 67 тыс. грн), отмечает издание Express.

Жена принца Уильяма дополнила свой образ белой блузкой, черными брюками и туфлями такого же цвета на высоких каблуках.

Особенностями дизайнерского жакета являются лацканы, мягкие плечи и асимметричные вставки по бокам.

Контекст:

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).