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08 марта, 2023
 
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Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные

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Принцесса Уэльская присутствовала при демонстрации приемов оказания первой помощи раненым
Принцесса Уэльская присутствовала при демонстрации приемов оказания первой помощи раненым
Фото: princeandprinces / Instagram

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Соответствующие фото опубликованы 8 марта на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Во время встречи с ирландскими военными принцесса Уэльская была одета в военный камуфляж.

Таблоид People сообщает, что жена принца Уильяма присутствовала при демонстрации приемов оказания первой помощи пострадавшему на поле боя, а также узнала, как проходит обучение украинских военных, которые находятся на этом полигоне, правилам обезвреживания наземных мин.

Контекст:

Жена британского принца Уильяма впервые встретилась с военнослужащими Ирландской гвардии в статусе почетного полковника, который унаследовала от своего мужа после смерти королевы Великобритании Елизаветы III, отмечает People.

Принц Уильям при этом получил от своего отца, короля Чарльза III почетный титул полковника Валлийской гвардии, соответствующий его новому статусу принца Уэльского.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, принц Уильям, полигон, Ирландия, военнослужащий, принцесса Уэльская Кэтрин
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