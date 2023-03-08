Принцесса Уэльская Кэтрин в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные

Во время встречи с ирландскими военными принцесса Уэльская была одета в военный камуфляж.

Таблоид People сообщает, что жена принца Уильяма присутствовала при демонстрации приемов оказания первой помощи пострадавшему на поле боя, а также узнала, как проходит обучение украинских военных, которые находятся на этом полигоне, правилам обезвреживания наземных мин.

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Контекст:

Жена британского принца Уильяма впервые встретилась с военнослужащими Ирландской гвардии в статусе почетного полковника, который унаследовала от своего мужа после смерти королевы Великобритании Елизаветы III, отмечает People.

Принц Уильям при этом получил от своего отца, короля Чарльза III почетный титул полковника Валлийской гвардии, соответствующий его новому статусу принца Уэльского.