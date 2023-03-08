Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США

В заявлении дочь принца Гарри и его жены Меган упоминается с титулом принцессы. Подчеркивается, что она получила этот титул после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, но на сайте Букингемского дворца эти изменения пока не опубликованы.
Обряд крещения 3 марта совершил архиепископ Лос-Анджелеса Джон Тейлор. Церемония проходила в поместье семьи в Калифорнии.
Таблоид People отмечает, что на церемонию были приглашены отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III и его жена Камилла, но на церемонии их не было.
Ссылаясь на информацию, полученную от людей из окружения пары, издание отмечает, что на вечеринке в честь крещения присутствовали около 30 человек, включая тещу принца Гарри.
Известно, что крестным принцессы Лилибет стал американский актер Тайлерт Перри. В 2011 году американский Forbes включил его в рейтинг самых богатых людей в сфере массовых развлечений.
Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Она – второй ребенок принца Гарри и его жены Меган. У нее есть старший брат Арчи (2019).
Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США, так как герцог и герцогиня Сассекские спустя полтора года после свадьбы, в январе 2020 года, отказались от королевских полномочий и покинули Великобританию.
В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).