Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США

В заявлении дочь принца Гарри и его жены Меган упоминается с титулом принцессы. Подчеркивается, что она получила этот титул после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, но на сайте Букингемского дворца эти изменения пока не опубликованы.

Обряд крещения 3 марта совершил архиепископ Лос-Анджелеса Джон Тейлор. Церемония проходила в поместье семьи в Калифорнии.

Таблоид People отмечает, что на церемонию были приглашены отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III и его жена Камилла, но на церемонии их не было.

Ссылаясь на информацию, полученную от людей из окружения пары, издание отмечает, что на вечеринке в честь крещения присутствовали около 30 человек, включая тещу принца Гарри.

Известно, что крестным принцессы Лилибет стал американский актер Тайлерт Перри. В 2011 году американский Forbes включил его в рейтинг самых богатых людей в сфере массовых развлечений.