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08 марта, 2023
 
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Крестный из списка Forbes и игнор Чарльза III. Принц Гарри и его жена Меган покрестили дочь в США

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Принц Гарри и его жена Меган воспитывают двоих детей
Принц Гарри и его жена Меган воспитывают двоих детей
Фото: alexilubomirski / Instagram

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган покрестили свою полуторагодовалую дочь Лилибет. Об этом 8 марта со ссылкой на заявление представителя пары сообщил британский телеканал Sky News.

В заявлении дочь принца Гарри и его жены Меган упоминается с титулом принцессы. Подчеркивается, что она получила этот титул после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, но на сайте Букингемского дворца эти изменения пока не опубликованы.

Обряд крещения 3 марта совершил архиепископ Лос-Анджелеса Джон Тейлор. Церемония проходила в поместье семьи в Калифорнии. 

Таблоид People отмечает, что на церемонию были приглашены отец принца Гарри, король Великобритании Чарльз III и его жена Камилла, но на церемонии их не было. 

Ссылаясь на информацию, полученную от людей из окружения пары, издание отмечает, что на вечеринке в честь крещения присутствовали около 30 человек, включая тещу принца Гарри.

Известно, что крестным принцессы Лилибет стал американский актер Тайлерт Перри. В 2011 году американский Forbes включил его в рейтинг самых богатых людей в сфере массовых развлечений.

Контекст:

Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Она – второй ребенок принца Гарри и его жены Меган. У нее есть старший брат Арчи (2019). 

Лилибет стала первым ребенком в истории британской королевской семьи, который родился в США, так как герцог и герцогиня Сассекские спустя полтора года после свадьбы, в январе 2020 года, отказались от королевских полномочий и покинули Великобританию. 

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и детьми проживает в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: принц Гарри, семья, Меган Маркл, крестины
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