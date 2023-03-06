Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III

Приедут ли принц Гарри и его жена Меган на коронацию Чарльза III, пока что не разглашается Фото: ЕРА

Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские получили "электронную корреспонденцию из офиса Его Величества относительно коронации.

Представитель принца Гарри и его жены Меган подчеркнул, что решение пары о присутствии на коронации не разглашается.

Новость о приглашении на коронацию появилась после того, как стало известно, что Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage в Виндзоре, где они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию скандальных мемуаров, написанных принцем Гарри.