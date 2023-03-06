Бульвар Шоубиз
 
06 марта, 2023
 
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Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III

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Приедут ли принц Гарри и его жена Меган на коронацию Чарльза III, пока что не разглашается
Приедут ли принц Гарри и его жена Меган на коронацию Чарльза III, пока что не разглашается
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри и его жена Меган получили приглашение на коронацию Чарльза III. Об этом 5 марта сообщило The Sunday Times со ссылкой на заявление, озвученное представителем пары.

Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские получили "электронную корреспонденцию из офиса Его Величества относительно коронации.

Представитель принца Гарри и его жены Меган подчеркнул, что решение пары о присутствии на коронации не разглашается.

Новость о приглашении на коронацию появилась после того, как стало известно, что Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage в Виндзоре, где они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию скандальных мемуаров, написанных принцем Гарри.

Контекст:

Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы, запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Непосредственно коронация состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Гарри, Меган Маркл, коронация
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