Букингемский дворец после выселения принца Гарри и его жены Меган из дворца в Виндзоре пригласил пару на коронацию Чарльза III

Отмечается, что герцог и герцогиня Сассекские получили "электронную корреспонденцию из офиса Его Величества относительно коронации.
Представитель принца Гарри и его жены Меган подчеркнул, что решение пары о присутствии на коронации не разглашается.
Новость о приглашении на коронацию появилась после того, как стало известно, что Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage в Виндзоре, где они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию скандальных мемуаров, написанных принцем Гарри.
Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы, запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Непосредственно коронация состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.