"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти

Ведущий шоу Стивен Кольбер задал принцу Гарри 15 коротких вопросов, на которые тот должен был дать короткие ответы.
"Твой любимый запах?" – спросил ведущий.
"Моя жена", – после паузы ответил принц Гарри.
Он признался, что любит тосты с сыром и ветчиной и дижонской горчицей сверху, а на вопрос, какую единственную вещь ему стоило бы выбросить, принц Гарри заявил, что это рваные трусы-боксеры. Он уточнил, что не может этого сделать из-за воспоминаний, которые связаны с ними.
Принц Гарри также рассказал, что боится акул, предпочитает апельсины яблокам, а его любимым местом в самолете является кабина.
На вопрос, что происходит с человеком после смерти, он сказал, что люди превращаются в животных. Принц Гарри добавил, что сам хотел бы превратиться в слона.
По словам младшего сына короля Великобритании Чарльза III, его жизнь можно описать с помощью слов "свобода", "счастье", "ясность", "пространство" и "любовь".
If you don’t know his favorite sandwich, or whether he prefers the window or the aisle on an airplane, do you really know Prince Harry, The Duke of Sussex? Find out in this special royal edition of the #ColbertQuestionert!#Colbert #PrinceHarry #Spare pic.twitter.com/POx3u8u4dj— The Late Show (@colbertlateshow) March 1, 2023
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.
После переезда в США принц Гарри дал серию скандальных интервью, в которых рассказал о своей жизни в королевской семье.
В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).
В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.
В январе 2023 года принц Гарри издал скандальные мемуары. 1 марта стало известно, что отец попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage, в которой они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию мемуаров.