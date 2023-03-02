"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти

С 2020 года принц Гарри с женой живут в США Фото: ЕРА

Ведущий шоу Стивен Кольбер задал принцу Гарри 15 коротких вопросов, на которые тот должен был дать короткие ответы.

"Твой любимый запах?" – спросил ведущий.

"Моя жена", – после паузы ответил принц Гарри.

Он признался, что любит тосты с сыром и ветчиной и дижонской горчицей сверху, а на вопрос, какую единственную вещь ему стоило бы выбросить, принц Гарри заявил, что это рваные трусы-боксеры. Он уточнил, что не может этого сделать из-за воспоминаний, которые связаны с ними.

Принц Гарри также рассказал, что боится акул, предпочитает апельсины яблокам, а его любимым местом в самолете является кабина.

На вопрос, что происходит с человеком после смерти, он сказал, что люди превращаются в животных. Принц Гарри добавил, что сам хотел бы превратиться в слона.

По словам младшего сына короля Великобритании Чарльза III, его жизнь можно описать с помощью слов "свобода", "счастье", "ясность", "пространство" и "любовь".

If you don’t know his favorite sandwich, or whether he prefers the window or the aisle on an airplane, do you really know Prince Harry, The Duke of Sussex? Find out in this special royal edition of the #ColbertQuestionert!#Colbert #PrinceHarry #Spare pic.twitter.com/POx3u8u4dj — The Late Show (@colbertlateshow) March 1, 2023