Бульвар Шоубиз
 
02 марта, 2023
 
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"Любимый запах? Моя жена". Принц Гарри рассказал, почему не может выбросить рваные трусы и каким животным хотел бы стать после смерти

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С 2020 года принц Гарри с женой живут в США
С 2020 года принц Гарри с женой живут в США
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри стал героем нового эпизода американского The Late Show CBS. Запись передачи опубликована 1 марта на странице проекта в Twitter.

Ведущий шоу Стивен Кольбер задал принцу Гарри 15 коротких вопросов, на которые тот должен был дать короткие ответы.

"Твой любимый запах?" – спросил ведущий.

"Моя жена", – после паузы ответил принц Гарри.

Он признался, что любит тосты с сыром и ветчиной и дижонской горчицей сверху, а на вопрос, какую единственную вещь ему стоило бы выбросить, принц Гарри заявил, что это рваные трусы-боксеры. Он уточнил, что не может этого сделать из-за воспоминаний, которые связаны с ними.

Принц Гарри также рассказал, что боится акул, предпочитает апельсины яблокам, а его любимым местом в самолете является кабина.

На вопрос, что происходит с человеком после смерти, он сказал, что люди превращаются в животных. Принц Гарри добавил, что сам хотел бы превратиться в слона.

По словам младшего сына короля Великобритании Чарльза III, его жизнь можно описать с помощью слов "свобода", "счастье", "ясность", "пространство" и "любовь".

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

После переезда в США принц Гарри дал серию скандальных интервью, в которых рассказал о своей жизни в королевской семье. 

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В январе 2023 года принц Гарри издал скандальные мемуары. 1 марта стало известно, что отец попросил принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage, в которой они жили, когда находились в Великобритании. Решение было принято в ответ на публикацию мемуаров.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: самолет, принц Гарри, яблоки, Меган Маркл, горчица, жена
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