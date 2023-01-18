Драка с братом, обморожение половых органов, убийство талибов в Афганистане. Главное из мемуаров принца Гарри, которые стали бестселлером

Мемуары, которые стали бестселлером

В Великой Британии продажи Spare стартовали 10 января и мемуары принца Гарри в первый же день стали самой продаваемой в стране книгой нехудожественной литературы – за день продали 400 тыс. ее экземпляров, пишет The Guardian. Как рассказал управляющий директор издательства Transworld Penguin Random House Ларри Финли, лучше в день появления на полках магазинов продавались только книги о Гарри Поттере.

При этом очередей в книжных магазинах в Великобритании не было – за несколько дней до выхода Spare в британских СМИ опубликовали отрывки из мемуаров. Всего в первый день продаж в разных странах реализовали 1,43 млн экземпляров книги.

Spare продается на онлайн-площадках, в том числе Amazon и Guardianbookshop, ее стоимость, в зависимости от формата варьируется от около $18 до $35,4. При этом аудиоверсию Гарри озвучивал сам, пишет ВВС. Часть доходов от продажи мемуаров будут перечислены благотворительным организациям WellChild и Sentebale , которые оказывают помощь тяжело больным детям, а также детям и подросткам с ВИЧ. Речь о пожертвованиях в размере £300 тыс. и £1,3 млн соответственно.

Мемуары принца уже переводят на украинский. Этим занимается издательство "Лаборатория", над текстом работают три переводчика. Точной даты релиза пока не называют, но предполагается, что это произойдет в марте–апреле. На сайте издательства уже доступен предварительный заказ, стоимость книги в твердой палитурке – 499 грн.

В описании к мемуарам говорится, что Spare с ее "непоколебимой честностью" является "знаковой публикацией, полной прозрений, откровений, самоанализа и мудрости, которую с таким трудом удалось завоевать, о вечной силе любви в борьбе с горем".

Penguin Random House анонсировала ее перевод на 15 языков. Но, вероятно, переводов будет больше, так как украинская версия уже готовится, хотя и не упоминается в релизе.

О чем рассказали СМИ до и после выхода книги. Самые растиражированные заявления Гарри

Еще до выхода книги в СМИ начали появляться утечки – первые статьи о содержании мемуаров западные издания опубликовали 5 января. The Telegraph уже после выхода мемуаров опубликовала их пересказ "за три минуты". Также часть пролога была опубликована на Amazon, лимитированная версия книги доступна в Google Books.

Spare – это книга на 416 страниц, она состоит из пролога, трех частей и эпилога. СМИ широко разошлись ряд заявлений сделанных в мемуарах. Остановимся на пяти из них.

В прологе герцог описал свою встречу с отцом и братом после похорон принца Филиппа – отца Чарльза (на тот момент еще принца, а сейчас – короля). Согласно рассказу Гарри, он попросил их о встрече в саду усадьбы Фрогмор, Чарльз и Уильям опоздали, рассказал Гарри. Ожидая их, он размышлял о матери, о дедушке и о том, как с супругой покинул Лондон.

"Когда мы с женой покинули это место в страхе за наш рассудок и физическую безопасность, я не был уверен, что когда-нибудь вернусь. Это было в январе 2020 года. Теперь, 15 месяцев спустя, я был здесь, через несколько дней после того, как проснулся от 32 пропущенных звонков и одного короткого, душераздирающего разговора с бабушкой: "Гарри... Дедушки больше нет", – вспоминает он.

Чарльз и Уильям шагали "плечом к плечу, выглядели мрачно и почти угрожающе" – так Гарри описал их появление, отметив, что от этого вида у него "свело живот".

Чарльз в тот день сказал сыновьям: "Пожалуйста, мальчики. Не превращайте мои последние годы в страдания".

Фото: ЕРА

В первой части Гарри рассказывает о детстве, делится воспоминаниями о матери – принцессе Диане, – о том, как Чарльз сообщил о ее смерти, похоронах и знакомстве с "другой женщиной" – Камиллой Боулз, которая сейчас является королевой-консортом.

Он также рассказывает там о курении марихуаны и о том, что король Чарльз "садистски шутил", что его отцом может быть майор Джеймс Хьюит, возлюбленный Дианы. Гарри опровергает эти слухи, подчеркивая, что родился до того, как его мать познакомилась с Хьюитом.

В этой части мемуаров – первое из наиболее растиражированных воспоминаний Гарри – о том, как потерял девственность.

Этот эпизод своей жизни принц Гарри называет "бесславным". По словам герцога, этот опыт он получил с женщиной, которая старше его, любила лошадей и вела себя с ним "не иначе, как с молодым жеребцом". Гарри описал первый секс как "быструю возню".

По словам принца, это произошло на траве за шумным пабом, после чего партнерша "хлопнула по заднице" принца и "отправила его восвояси". Это негативное воспоминание для Гарри. "Очевидно, что нас кто-то видел", – пишет он.

Имя женщины в книге не упоминается. Page Six пишет, что "много лет ходят слухи", будто Гарри потерял девственность с актрисой Элизабет Херли, которая старше него на 19 лет, когда он был подростком. Херли в интервью The Times, вышедшем в декабре 2022-го, отрицала это.

Следующий эпизод из книги, который стал резонансным – воспоминания об Афганистане. Они изложены в одной из первых глав второй части мемуаров.

Гарри рассказывает там о службе пилота вертолета и заявляет, что убил 25 боевиков "Талибана". Он заявляет, что "в пылу боя" не думал об этих талибах "как о людях" (цитату приводят CNN и "ВВС News Україна").

"Вы не можете убивать людей, если думаете о них как о людях. Вы не можете по-настоящему навредить людям, если думаете о них как о людях. Это были шахматные фигуры, убранные с доски, плохие, прежде чем они могли убить хороших. Я был обучен воспринимать их как "других", обучен хорошо. На каком-то уровне я осознавал эту выученную отстраненность как проблему. Но я также считал ее неизбежной частью солдатской службы", – заявил Гарри.

Принц Гарри служил пилотом ударного вертолета Apache в составе британской армии в Афганистане. Фото: gov.uk

Его высказывание прокомментировали талибы – лидер "Талибана" Анас Хаккани заявил, что действия Гарри – "часть многих военных преступлений за 20 лет западного военного присутствия в Афганистане".

Бывший военный офицер, полковник Ричард Кэмп сказал BBC, что слова принца "нерассудительны", а полковник в отставке Тим Коллинз, комментируя слова о "шахматных фигурах", сказал, что "в армии так себя не ведут". Он назвал мемуары Гарри "трагической аферой для зарабатывания денег".

"Он сильно подвел команду. Мы не делаем зарубок на прикладе. И никогда не делали", – заявил Коллинз.

В этой же части книги Гарри рассказал, что во время поездки на Северный полюс получил "обморожение пениса"; также там изложены воспоминания о свадьбе Уильяма и Кейт (о знакомстве с герцогиней он рассказал в первой части). Две главы посвящены паническим атакам Гарри.

Третья часть книги начинается со знакомства принца с его будущей женой Меган Маркл. В ней также изложены воспоминания о конфликте Гарри с Уильямом, случившемся из-за Меган – это третий эпизод, облетевший мировые СМИ.

Согласно цитате, которую приводит The Guardian, инцидент произошел в Лондоне в 2019 году, уже после свадьбы Гарри и Меган. Уильям тогда приехал к брату, чтобы высказать недовольство по поводу характера его жены, назвал Меган "грубой" и "резкой", что, по мнению Гарри, было повторением утверждений, тиражируемых таблоидами.

Спора братьев обострялся, пока Уильям не "схватил за воротник" Гарри и повалил его на пол. "Я упал на собачью миску, которая треснула под моей спиной, и ее осколки вонзились в меня", – пишет Гарри.

По словам принца, поднявшись, он сказал брату "убираться".

Еще один эпизод, на который обратили внимание СМИ, касается утверждения о финансовой поддержке со стороны отца Гарри. Чарльз якобы сказал Гарри перед свадьбой, что ему "и так приходится платить за его брата и Кэтрин" и он "не может платить за кого-то еще".

По словам Гарри, отец не поддерживал его и брата финансово "из щедрости", служение монархии принц назвал "работой".

"Мы согласились служить монарху, идти туда, куда нас посылали, делать все, что нам говорили, отказаться от своей самостоятельности, постоянно держать руки и ноги в позолоченной клетке, а в обмен хранители клетки согласились кормить и одевать нас", – заявил он.

Почему "Запасной"?

Название книги, вероятно, пошло от английской поговорки о "наследнике и запасном". Журналисты ВВС так характеризовали Гарри еще в 2015-м, а The Guardian пишет, что обида на этот статус стала объединяющей темой книги принца. Гарри в частности рассказал в мемуарах историю о том, как его отец якобы сказал принцессе Диане, в день рождения младшего сына: "Замечательно! Теперь ты подарила мне наследника и запасной вариант [heir and a spare] – моя работа закончена".

Принц считает, что он "появился на свет на случай, если с Вилли что-то случится". По мнению Гарри, его родили, чтобы при необходимости, он мог стать для старшего брата донором "возможно, почки", костного мозга или крови.

Как отреагировала королевская семья и что говорят критики?

Никак. Родственники Гарри не комментировали выход его мемуаров. Обозреватель Observer (публикует медиагруппа The Guardian) Кэтрин Беннет считает, что откровения принца Гарри не представляют серьезной угрозы для монархии. "Если не считать скупости короля и его нежелания бросать вызов прессе", то версия короля, которую представил публике Гарри, возможно, является "наиболее округлой", пишет она.

Писательница и журналистка Рейчел Кук заявила в статье для The Guaridan, что Spare "входит в число самых странных книг, которые она читала", но признала, что "в некоторых моментах книга очень печальна". По мнению журналистки принц "одержим женой", а благодарность – "не то, с чем Гарри хорошо знаком".

Сам же герцог Сассекский 10 января принял участие в телешоу The Late Show, которое выходит на американском канале CBS. Выпуск был посвящен книге, только появившейся на полках книжных магазинов.

Гарри в беседе с ведущим высказал мнение, что королевская семья ведет кампанию по дискриминации его книги, заявил, что британские СМИ "вырвали из контекста" его слова об убитых в Афганистане талибах и сказал, что в последние два года ощущал присутствие матери больше чем за последние 30 лет.

"Невозможно сказать, где бы мы были сейчас [если бы принцесса Диана была жива], какими были бы эти отношения, но расстояние между мной и моим братом ни в коем случае не было бы таким же. Она умерла в 36 лет, и мне было 36 лет, когда все это началось, а в январе 2020 года мы с женой сказали: "Хватит, мы не справляемся, мы не можем с этим справиться, нам нужно придумать что-то другое". Так что это было интересное совпадение по времени", – отметил герцог.

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