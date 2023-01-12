Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий

Наибольшее количество книг было продано в США, Великобритании и Канаде. В издательстве заявили, что такой результат является их собственным рекордом среди продаж документальной литературы.
Отмечается, что мемуары были изданы одновременно на 16 языках. Принц Гарри также озвучил аудиоверсию книги.
Мемуары принца Гарри были изданы 10 января. Накануне многие редакции мировых СМИ получили фрагменты книги, в которой принц Гарри рассказывал скандальные факты своей биографии. В частности, он описал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом". Кроме того, принц Гарри признался, что они с братом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его избранница будет им "злой мачехой".