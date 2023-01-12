Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий

Наибольшее количество книг было продано в США, Великобритании и Канаде. В издательстве заявили, что такой результат является их собственным рекордом среди продаж документальной литературы.

Отмечается, что мемуары были изданы одновременно на 16 языках. Принц Гарри также озвучил аудиоверсию книги.