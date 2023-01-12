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12 января, 2023
 
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Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий

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Мемуары принца Гарри были изданы 10 января
Мемуары принца Гарри были изданы 10 января
Фото: ЕРА

В первый день продаж мемуаров проживающего в США британского принца Гарри под названием Spare было реализовано 1,43 млн экземпляров. Об этом сообщает People со ссылкой на заявление британо-американского издательства Penguin Random House.

Наибольшее количество книг было продано в США, Великобритании и Канаде. В издательстве заявили, что такой результат является их собственным рекордом среди продаж документальной литературы.

Отмечается, что мемуары были изданы одновременно на 16 языках. Принц Гарри также озвучил аудиоверсию книги.

Контекст:

Мемуары принца Гарри были изданы 10 января. Накануне многие редакции мировых СМИ получили фрагменты книги, в которой принц Гарри рассказывал скандальные факты своей биографии. В частности, он описал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом". Кроме того, принц Гарри признался, что они с братом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его избранница будет им "злой мачехой".

Теги: Великобритания, принц Гарри, книга
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