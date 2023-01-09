Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"

По словам принца Гарри, вторая супруга его отца, которую британская пресса ранее называла злодейкой из-за ее отношений с женатым на тот момент Чарльзом III, хотела реабилитировать свой имидж. Для этого она наладила связи с редакциями таблоидов, чтобы передавать информацию о жизни королевской семьи.

Принц Гарри подчеркнул, что это делало избранницу его отца "опасной".

Ранее стало известно, что принц Гарри вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его новая жена будет им "злой мачехой".