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09 января, 2023
 
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Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"

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Принц Гарри заявил, что считал мачеху "опасной"
Принц Гарри заявил, что считал мачеху "опасной"
Фото: ЕРА

Проживающий в США британский принц Гарри в передаче “60 Minutes”, которая 8 января вышла в эфире канала CBS, прокомментировал свои отношения с нынешней женой своего отца, короля Великобритании Чарльза III, королевой-консортом Камиллой.

По словам принца Гарри, вторая супруга его отца, которую британская пресса ранее называла злодейкой из-за ее отношений с женатым на тот момент Чарльзом III, хотела реабилитировать свой имидж. Для этого она наладила связи с редакциями таблоидов, чтобы передавать информацию о жизни королевской семьи. 

Принц Гарри подчеркнул, что это делало избранницу его отца "опасной".

Ранее стало известно, что принц Гарри вместе со своим старшим братом, принцем Уильямом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его новая жена будет им "злой мачехой". 

Контекст:

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению покойной уже королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации королевы Великобритании Елизаветы II, а через год принцесса Диана погибла в ДТП.

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы Чарльз и Камилла поженились – 9 апреля 2021 года пара отмечала 16-летие супружеской жизни

Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Уильям, принц Гарри
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