Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2023
 
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Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал

Герцог Сассекский служил в Афганистане в качестве передового авиадиспетчера
Герцог Сассекский служил в Афганистане в качестве передового авиадиспетчера
Фото: EPA (архив)

В своих мемуарах "Spare"("Запасной") герцог Сассекский рассказал, что убил 25 человек и назвал их "шахматными фигурами, снятыми с доски". Об этом говорится в материале "BBC News Україна", опубликованном 6 января.

В книге принц Гарри пишет о своих двух командировках в Афганистан. Испаноязычную копию мемуаров получили многие издания, перед ее официальным выходом 10 января, в частности, BBC.

Герцог написал, что "эта статистика" не наполняет его гордостью, но он ее и "не стыдится". По словам Гарри, на поле боя "не получится убивать людей, если думать о них, как о людях. "Плохих парней устранили перед тем, как они убили бы хороших парней", отметил Гарри.

На слова герцога в Twitter отреагировал лидер "Талибана" Анас Хаккани. 

"Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, а людьми; у них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях", – написал он.

Агентству Al Jazeera Хаккани заявил, что действия Гарри "часть многих военных преступлений за 20 лет западного военного присутствия в Афганистане". 

Бывший военный офицер, полковник Ричард Кэмп сказал BBC, что комментарии Гарри были "безрассудными". Он добавил, что эти слова могут повредить его безопасности и подтолкнуть людей к мести.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Герцог Сассекский служил в Афганистане сначала в качестве передового авиадиспетчера во время воздушных налетов с 2007 по 2008 год, а затем управлял ударными вертолетами Apache в 2012 и 2013 годах. Он прослужил 10 лет в британской армии, дослужившись до звания капитана.

Теги: США, Афганистан, военные, вертолет, Талибан, мемуары, принц Гарри, безопасность
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