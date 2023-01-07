Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал

В книге принц Гарри пишет о своих двух командировках в Афганистан. Испаноязычную копию мемуаров получили многие издания, перед ее официальным выходом 10 января, в частности, BBC.
Герцог написал, что "эта статистика" не наполняет его гордостью, но он ее и "не стыдится". По словам Гарри, на поле боя "не получится убивать людей, если думать о них, как о людях. "Плохих парней устранили перед тем, как они убили бы хороших парней", отметил Гарри.
На слова герцога в Twitter отреагировал лидер "Талибана" Анас Хаккани.
"Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, а людьми; у них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях", – написал он.
1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1— Anas Haqqani( * * ) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023
Агентству Al Jazeera Хаккани заявил, что действия Гарри "часть многих военных преступлений за 20 лет западного военного присутствия в Афганистане".
Бывший военный офицер, полковник Ричард Кэмп сказал BBC, что комментарии Гарри были "безрассудными". Он добавил, что эти слова могут повредить его безопасности и подтолкнуть людей к мести.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Герцог Сассекский служил в Афганистане сначала в качестве передового авиадиспетчера во время воздушных налетов с 2007 по 2008 год, а затем управлял ударными вертолетами Apache в 2012 и 2013 годах. Он прослужил 10 лет в британской армии, дослужившись до звания капитана.