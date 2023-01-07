Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал

В книге принц Гарри пишет о своих двух командировках в Афганистан. Испаноязычную копию мемуаров получили многие издания, перед ее официальным выходом 10 января, в частности, BBC.

Герцог написал, что "эта статистика" не наполняет его гордостью, но он ее и "не стыдится". По словам Гарри, на поле боя "не получится убивать людей, если думать о них, как о людях. "Плохих парней устранили перед тем, как они убили бы хороших парней", отметил Гарри.

На слова герцога в Twitter отреагировал лидер "Талибана" Анас Хаккани.

"Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, а людьми; у них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности раскрыть свою совесть и признаться в своих военных преступлениях", – написал он.

1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1 — Anas Haqqani( * * ) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023

Агентству Al Jazeera Хаккани заявил, что действия Гарри "часть многих военных преступлений за 20 лет западного военного присутствия в Афганистане".

Бывший военный офицер, полковник Ричард Кэмп сказал BBC, что комментарии Гарри были "безрассудными". Он добавил, что эти слова могут повредить его безопасности и подтолкнуть людей к мести.