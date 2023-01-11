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11 января, 2023
 
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Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом

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Принц Гарри младше брата на два года
Принц Гарри младше брата на два года
Фото: ЕРА

Британский принц Гарри считает, что был рожден для того, чтобы при необходимости стать донором органов для своего старшего брата, принца Уильяма. Об этом 10января написало издание Daily Mail, ссылаясь на отрывки из мемуаров принца Гарри под названием Spare.

В мемуарах принц Гарри пишет, что его родили на случай, "если что-то случится с Уильямом". Он уточнил, что подразумевает донорство крови, почки или костного мозга. 

Младший сын короля Великобритании Чарльза III написал, что в семье его старшего брата называли наследником, а его  запасным. Принц Гарри признался, что чувствовал это с самого детства, а когда ему было 20 лет, его отец якобы пошутил, что выполнил свой долг, так как супруга, принцесса Диана родила ему "наследника и запасного".

Принц Уильям пока что не комментировал заявление младшего брата.

Контекст:

Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принцесса Диана и принц Чарльз расстались в 1992 году, а официально оформили развод в 1996-м.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

История о потере девственности – не единственная, которую принц Гарри описал в мемуарах. Ранее различные редакции получили разные фрагменты из книги, в которых, в частности, принц Гарри рассказал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом". Кроме того, принц Гарри признался, что они с братом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его избранница будет им "злой мачехой".

Теги: Великобритания, донор, мемуары, принц Гарри, король
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