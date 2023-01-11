Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом

В мемуарах принц Гарри пишет, что его родили на случай, "если что-то случится с Уильямом". Он уточнил, что подразумевает донорство крови, почки или костного мозга.

Младший сын короля Великобритании Чарльза III написал, что в семье его старшего брата называли наследником, а его – запасным. Принц Гарри признался, что чувствовал это с самого детства, а когда ему было 20 лет, его отец якобы пошутил, что выполнил свой долг, так как супруга, принцесса Диана родила ему "наследника и запасного".

Принц Уильям пока что не комментировал заявление младшего брата.