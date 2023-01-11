Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом

В мемуарах принц Гарри пишет, что его родили на случай, "если что-то случится с Уильямом". Он уточнил, что подразумевает донорство крови, почки или костного мозга.
Младший сын короля Великобритании Чарльза III написал, что в семье его старшего брата называли наследником, а его – запасным. Принц Гарри признался, что чувствовал это с самого детства, а когда ему было 20 лет, его отец якобы пошутил, что выполнил свой долг, так как супруга, принцесса Диана родила ему "наследника и запасного".
Принц Уильям пока что не комментировал заявление младшего брата.
Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). Принцесса Диана и принц Чарльз расстались в 1992 году, а официально оформили развод в 1996-м.
Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате автокатастрофы. Водитель автомобиля, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, не справился с управлением, когда машину преследовали фотографы на мотоциклах, и врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.
История о потере девственности – не единственная, которую принц Гарри описал в мемуарах. Ранее различные редакции получили разные фрагменты из книги, в которых, в частности, принц Гарри рассказал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом". Кроме того, принц Гарри признался, что они с братом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его избранница будет им "злой мачехой".