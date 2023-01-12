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12 января, 2023
 
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"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото

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В первый день было продано 1,4 млн копий мемуаров принца Гарри
В первый день было продано 1,4 млн копий мемуаров принца Гарри
Фото: ЕРА

В британском книжном магазине Bert's Books скандальные мемуары проживающего в США британского принца Гарри под названием "Запасной" (Spare) поставили на витрине рядом с книгой американской писательницы Беллы Маки "Как убить свою семью". Фото витрины 10 января было опубликовано на странице магазина в Twitter.

"В любом случае, у нас есть несколько запасных копий "Запасного", если вы хотите", – говорится в публикации.

В комментарии изданию Huffington Post владелец магазина Алекс Колл заявил, что такое расположение не было преднамеренным, так как книга Маки уже продавалась как бестселлер и была выставлена на витрину перед этим. 

Колл признался, что когда ему сообщили о размещении двух книг рядом, он решил "оставить все, как есть, чтобы люди могли посмеяться". 

Контекст:

Мемуары принца Гарри поступили в продажу 10 января. В первый день было продано свыше 1,4 млн экземпляров.

Накануне многие редакции мировых СМИ получили фрагменты книги, в которой принц Гарри рассказывал скандальные факты своей биографии. В частности, он описал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом". Кроме того, принц Гарри признался, что они с братом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его избранница будет им "злой мачехой".

Теги: Великобритания, мемуары, принц Гарри, скандал
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