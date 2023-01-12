"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото

В первый день было продано 1,4 млн копий мемуаров принца Гарри Фото: ЕРА

"В любом случае, у нас есть несколько запасных копий "Запасного", если вы хотите", – говорится в публикации.

В комментарии изданию Huffington Post владелец магазина Алекс Колл заявил, что такое расположение не было преднамеренным, так как книга Маки уже продавалась как бестселлер и была выставлена на витрину перед этим.

Колл признался, что когда ему сообщили о размещении двух книг рядом, он решил "оставить все, как есть, чтобы люди могли посмеяться".

Anyway, we do have some spare copies of Spare if you want one pic.twitter.com/uOFbiPdMaW — Bert’s Books (@bertsbooks) January 10, 2023