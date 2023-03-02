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02 марта, 2023
 
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Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре

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С 2020 года принц Гарри с женой живут в США
С 2020 года принц Гарри с женой живут в США
Фото: ЕРА

Букингемский дворец попросил проживающего в США британского принца Гарри и его жену Меган освободить резиденцию Frogmore Cottage, в которой они жили, когда находились в Великобритании. Об этом 1 марта сообщает таблоид Hello! со ссылкой на пресс-секретаря Archewell Foundation – фонда, основанного принцем Гарри и его женой Меган.

Издание отмечает, что принц Гарри с женой останавливались в Frogmore Cottage, когда приезжали в Великобританию. Сейчас супруги принимают меры для отправки оставшихся в резиденции личных вещей в их дом в Монтесито в США. Ожидается, что они окончательно освободят резиденцию после коронации Чарльза III.

28 февраля британский таблоид The Sun со ссылкой на людей, близких к Букингемскому дворцу, сообщил, что инициатором выселения пары является отец принца Гарри – король Чарльз III. Подчеркивается, что это решение было принято в ответ на публикацию скандальных мемуаров авторства принца Гарри.

Сообщается, что в резиденции младшего сына после их выселения будет жить принц Эндрю – младший брат Чарльза III.

Frogmore Cottage внесен в список памятников архитектуры II степени. Он расположен на территории Frogmore House в нескольких минутах ходьбы от резиденции покойной королевы Елизаветы II в Виндзорском замке.

До того, как туда переехали принц Гарри с женой, коттедж представлял собой серию квартир, в которых жили рабочие из Виндзора.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

После переезда в США принц Гарри дал серию скандальных интервью, в которых рассказал о своей жизни в королевской семье. 

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В январе 2023 года принц Гарри издал скандальные мемуары.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Великобритания, король Чарльз III, принц Гарри, скандал, принц Эндрю
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