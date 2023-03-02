Реакция на мемуары. Чарльз III попросил принца Гарри и его жену Меган собрать вещи и освободить их резиденцию в Виндзоре

С 2020 года принц Гарри с женой живут в США Фото: ЕРА

Издание отмечает, что принц Гарри с женой останавливались в Frogmore Cottage, когда приезжали в Великобританию. Сейчас супруги принимают меры для отправки оставшихся в резиденции личных вещей в их дом в Монтесито в США. Ожидается, что они окончательно освободят резиденцию после коронации Чарльза III.

28 февраля британский таблоид The Sun со ссылкой на людей, близких к Букингемскому дворцу, сообщил, что инициатором выселения пары является отец принца Гарри – король Чарльз III. Подчеркивается, что это решение было принято в ответ на публикацию скандальных мемуаров авторства принца Гарри.

Сообщается, что в резиденции младшего сына после их выселения будет жить принц Эндрю – младший брат Чарльза III.

Frogmore Cottage внесен в список памятников архитектуры II степени. Он расположен на территории Frogmore House в нескольких минутах ходьбы от резиденции покойной королевы Елизаветы II в Виндзорском замке.

До того, как туда переехали принц Гарри с женой, коттедж представлял собой серию квартир, в которых жили рабочие из Виндзора.