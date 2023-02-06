"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле

Свое заявление она обнародовала после того, как 38-летний принц Гарри в мемуарах под названием Spare описал, как лишился девственности. По словам принца Гарри, его партнерша "очень любила лошадей и относилась к нему, как к молодому жеребцу". Он уточнил, что все произошло на поле за оживленным пабом, после чего женщина "шлепнула его по заднице и отпустила".

Уолпол подтвердила слова принца Гарри, отметив, что на тот момент ему было 16 лет, а ей только что исполнилось 19. Она рассказала, что тогда ухаживала за лошадьми в поместье будущего короля Чарльза III в Глостершире, а принца Гарри воспринимала как друга, а не члена королевской семьи. Случайный секс с ним она назвала связью двух подвыпивших друзей.

По словам женщины, это произошло в июле 2001 года, в день ее 19-летия. Она отмечала день рождения в пабе и пригласила на вечеринку принца Гарри, который прибыл в сопровождении охранника. Женщина говорит, что получила в подарок от принца игрушку и открытку.

Уолпол подчеркнула, что инициатором секса стал принц Гарри. Сперва он пригласил ее выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету, а после начал целовать и занялся сексом. Уолпол подчеркнула, что изначально они не собирались этого делать и все вышло случайно.

По словам Уолпол, она не знала, что стала первой сексуальной партнершей принца Гарри, и отметила, что тот "казалось, знал, что делал".

Она подтвердила, что действительно шлепнула его по заднице. Собеседница таблоида вспомнила, что ягодицы принца Гарри были персикового цвета.

Уолпол также подчеркнула, что ее партнер "не позаботился, чтобы ей было хорошо". После секса, который длился около пяти минут, они решили возвращаться в бар отдельно друг от друга.

Она призналась, что после секса ни она, ни принц Гарри больше никогда не общались.