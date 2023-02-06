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06 февраля, 2023
 
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"Не позаботился, чтобы ей было хорошо". Женщина, с которой у принца Гарри был первый секс, рассказала, как все происходило на самом деле

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году
Принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл в 2018 году
Фото: ЕРА

40-летняя водитель экскаватора Саша Уолпол в интервью изданию Daily Mail заявила, что является той самой женщиной, с которой у проживающего сейчас в США британского принца Гарри был первый секс.

Свое заявление она обнародовала после того, как 38-летний принц Гарри в мемуарах под названием Spare описал, как лишился девственности. По словам принца Гарри, его партнерша "очень любила лошадей и относилась к нему, как к молодому жеребцу". Он уточнил, что все произошло на поле за оживленным пабом, после чего женщина "шлепнула его по заднице и отпустила".

Уолпол подтвердила слова принца Гарри, отметив, что на тот момент ему было 16 лет, а ей только что исполнилось 19. Она рассказала, что тогда ухаживала за лошадьми в поместье будущего короля Чарльза III в Глостершире, а принца Гарри воспринимала как друга, а не члена королевской семьи. Случайный секс с ним она назвала связью двух подвыпивших друзей.

По словам женщины, это произошло в июле 2001 года, в день ее 19-летия. Она отмечала день рождения в пабе и пригласила на вечеринку принца Гарри, который прибыл в сопровождении охранника. Женщина говорит, что получила в подарок от принца игрушку и открытку.

Уолпол подчеркнула, что инициатором секса стал принц Гарри. Сперва он пригласил ее выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету, а после начал целовать и занялся сексом. Уолпол подчеркнула, что изначально они не собирались этого делать и все вышло случайно.

По словам Уолпол, она не знала, что стала первой сексуальной партнершей принца Гарри, и отметила, что тот "казалось, знал, что делал". 

Она подтвердила, что действительно шлепнула его по заднице. Собеседница таблоида вспомнила, что ягодицы принца Гарри были персикового цвета.

Уолпол также подчеркнула, что ее партнер "не позаботился, чтобы ей было хорошо". После секса, который длился около пяти минут, они решили возвращаться в бар отдельно друг от друга. 

Она призналась, что после секса ни она, ни принц Гарри больше никогда не общались.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

Продажи мемуаров принца Гарри стартовали 10 января. В первый же день книга стала самой продаваемой в нише нехудожественной литературы – за день продали 1,43 млн экземпляров.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мемуары, принц Гарри, секс
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