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19 января, 2023
 
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"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге

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Киммел на обложке своей книги изобразил принца и его детородный орган
Киммел на обложке своей книги изобразил принца и его детородный орган
Фото: JimmyKimmelLive/ Twitter

Американский телеведущий Джимми Киммел посмеялся над детскими воспоминаниями британского принца Гарри, которыми он поделился в мемуарах "Запасной". Видео Киммел разместил на своей странице в Twitter 17 января.

Телеведущий в эфире своего "Вечернего шоу Джимми Киммела" прочитал отрывок из своей книги "Принц и пенис", в которой в сатирической форме пересказал мемуары принца Гарри. Киммел поделился историей о том, как Гарри отморозил на Северном полюсе пенис и обрабатывал его кремом марки Elizabeth Arden.

"На холодном северном полюсе глупый молодой чудак прогулялся по снегу и заморозил своего кроху. Кожа была обесцвеченной, вся фиолетово-белая. Когда Гарри посмотрел вниз, он очень испугался. "О, мамочка, о мамочка!", – громко закричал он", – прочитал Киммел.

Телеведущий рассказал, что принцесса Диана дает принцу крем Elizabeth Arden, псле чего Гарри поинтересовался, не тот ли это крем, которым она мазала губы.

"Мамочка, ты слышала о сэре Зигмунде Фрейде?", – от имени принца Гарри спросил Киммел и от имени Дианы дал совет: "Просто помассируй его Elizabeth Arden!"

Киммел на обложке своей книги изобразил принца и его детородный орган.

Контекст:

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри поделился воспоминаниями о том, как "спасал" свой пенис кремом Elizabeth Arden, который наносила на губы его мать. Гарри признался также, что после смерти Дианы запах крема заставлял его чувствовать, что его мать "была прямо в комнате".

Мемуары принца Гарри поступили в продажу 10 января 2023 года. В первый день было продано свыше 1,4 млн экземпляров.

Накануне многие редакции мировых СМИ получили фрагменты книги, в которой принц Гарри рассказывал скандальные факты своей биографии. В частности, он описал, как на него напал старший брат и как Чарльз III "садистски шутил о том, что не является его настоящим отцом". Кроме того, принц Гарри признался, что они с братом отговаривали отца жениться во второй раз, опасаясь, что его избранница будет им "злой мачехой".

Теги: принц Гарри, скандал, принцесса Диана, шоу, Джимми Киммел, телеведущий
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