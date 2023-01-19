"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге

Киммел на обложке своей книги изобразил принца и его детородный орган Фото: JimmyKimmelLive/ Twitter

Телеведущий в эфире своего "Вечернего шоу Джимми Киммела" прочитал отрывок из своей книги "Принц и пенис", в которой в сатирической форме пересказал мемуары принца Гарри. Киммел поделился историей о том, как Гарри отморозил на Северном полюсе пенис и обрабатывал его кремом марки Elizabeth Arden.

"На холодном северном полюсе глупый молодой чудак прогулялся по снегу и заморозил своего кроху. Кожа была обесцвеченной, вся фиолетово-белая. Когда Гарри посмотрел вниз, он очень испугался. "О, мамочка, о мамочка!", – громко закричал он", – прочитал Киммел.

Телеведущий рассказал, что принцесса Диана дает принцу крем Elizabeth Arden, псле чего Гарри поинтересовался, не тот ли это крем, которым она мазала губы.

"Мамочка, ты слышала о сэре Зигмунде Фрейде?", – от имени принца Гарри спросил Киммел и от имени Дианы дал совет: "Просто помассируй его Elizabeth Arden!"

Киммел на обложке своей книги изобразил принца и его детородный орган.

Prince Harry’s book is so popular, they made a version for kids! #ThePrinceAndThePenis pic.twitter.com/mV0Sfy4REL — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) January 17, 2023