Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
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Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"

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Люди из окружения пары рассказали СМИ, что жена принца Гарри ошеломлена новой серией мультфильма
Люди из окружения пары рассказали СМИ, что жена принца Гарри ошеломлена новой серией мультфильма
Фото: ЕРА

Жена британского принца Гарри Меган "расстроена и ошеломлена" новым эпизодом американского мультсериала "Южный парк" под названием "Тупой принц и его глупая жена". В нем высмеивается желание вымышленного героя – рыжеволосого принца и его жены – якобы к уединению, хотя при этом пара постоянно старается привлечь к себе внимание публики. Об этом 20 февраля сообщает издание The Spectator со ссылкой на людей из окружения пары.

Не исключается, что этот эпизод может даже привести к судебному иску. Об этом королевский репортер Нил Шон сообщил в комментарии телеканалу Fox News.

Он отметил, что юристы принца Гарри и его жены Меган уже просматривают эпизод, чтобы увидеть конкретные предпосылки для обращения в суд.

Контекст:

Мультипликационный сериал "Южный парк" высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу при помощи пародии и черного юмора. 

Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года.

Новый эпизод вышел в середине февраля. Его героями стала супружеская пара, которая приезжает в новый город с желанием уединиться и избежать внимания прессы, но при этом ходит на интервью и всячески привлекает к себе внимание.

В самом начале серии авторы подчеркнули, что все герои вымышленные а их совпадения с реальными людьми случайны. Тем не менее таблоиды The Sun и The Daily Mail пишут, что прототипами пары являются британский принц Гарри и его жена Меган, которые в 2020 году переехали из Великобритании в США.

Одним из таких совпадений, отмечается в публикациях, является то, что рыжеволосый принц в мультфильме продвигает свою книгу под названием Waaagh, которая напоминает недавно изданные принцем Гарри мемуары Spare.

После ряда приключений герой мультфильма уходит от своей жены.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: принц Гарри, скандал, Меган Маркл, жена, премьера
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