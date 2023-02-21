Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"

Люди из окружения пары рассказали СМИ, что жена принца Гарри ошеломлена новой серией мультфильма Фото: ЕРА

Не исключается, что этот эпизод может даже привести к судебному иску. Об этом королевский репортер Нил Шон сообщил в комментарии телеканалу Fox News.

Он отметил, что юристы принца Гарри и его жены Меган уже просматривают эпизод, чтобы увидеть конкретные предпосылки для обращения в суд.