Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"

Не исключается, что этот эпизод может даже привести к судебному иску. Об этом королевский репортер Нил Шон сообщил в комментарии телеканалу Fox News.
Он отметил, что юристы принца Гарри и его жены Меган уже просматривают эпизод, чтобы увидеть конкретные предпосылки для обращения в суд.
Мультипликационный сериал "Южный парк" высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу при помощи пародии и черного юмора.
Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года.
Новый эпизод вышел в середине февраля. Его героями стала супружеская пара, которая приезжает в новый город с желанием уединиться и избежать внимания прессы, но при этом ходит на интервью и всячески привлекает к себе внимание.
В самом начале серии авторы подчеркнули, что все герои вымышленные а их совпадения с реальными людьми случайны. Тем не менее таблоиды The Sun и The Daily Mail пишут, что прототипами пары являются британский принц Гарри и его жена Меган, которые в 2020 году переехали из Великобритании в США.
Одним из таких совпадений, отмечается в публикациях, является то, что рыжеволосый принц в мультфильме продвигает свою книгу под названием Waaagh, которая напоминает недавно изданные принцем Гарри мемуары Spare.
После ряда приключений герой мультфильма уходит от своей жены.