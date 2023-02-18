Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган

В самом начале серии авторы подчеркнули, что все герои вымышленные а их совпадения с реальными людьми случайны. Тем не менее, таблоиды The Sun и The Daily Mail пишут, что прототипами пары являются британский принц Гарри и его жена Меган, которые в 2020 году переехали из Великобритании в США.
На это, пишут издания, указывает как внешнее сходство героев мультфильма с их прототипами, так и ряд событий в жизни вымышленных персонажей, которые косвенно или прямо совпадают с событиями в жизни принца Гарри и его жены Меган.
Одним из таких совпадений, отмечается в публикациях, является то, что рыжеволосый принц в мультфильме продвигает свою книгу под названием Waaagh, которая напоминает недавно изданные принцем Гарри мемуары Spare.
После ряда приключений герой мультфильма уходит от своей жены, желая получить настоящее уединение.
Принц Гарри и его жен Меган пока что не комментировали премьеру этого эпизода.
Мультипликационный сериал "Южный парк" высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу при помощи пародии и черного юмора.
Выпускается кабельным телеканалом Comedy Central с 1997 года.
Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".
В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась летом 2021 года.
В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.
В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).