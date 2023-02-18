Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган

В самом начале серии авторы подчеркнули, что все герои вымышленные а их совпадения с реальными людьми случайны. Тем не менее, таблоиды The Sun и The Daily Mail пишут, что прототипами пары являются британский принц Гарри и его жена Меган, которые в 2020 году переехали из Великобритании в США.

На это, пишут издания, указывает как внешнее сходство героев мультфильма с их прототипами, так и ряд событий в жизни вымышленных персонажей, которые косвенно или прямо совпадают с событиями в жизни принца Гарри и его жены Меган.

Одним из таких совпадений, отмечается в публикациях, является то, что рыжеволосый принц в мультфильме продвигает свою книгу под названием Waaagh, которая напоминает недавно изданные принцем Гарри мемуары Spare.

После ряда приключений герой мультфильма уходит от своей жены, желая получить настоящее уединение.

Принц Гарри и его жен Меган пока что не комментировали премьеру этого эпизода.