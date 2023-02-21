Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023

Этот момент попал в объективы камер и был растиражирован в сети. Инцидент, который стал вирусным в сети, произошел 19 февраля на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA 2023.
В кадре видно, как внимание жены принца Уильяма привлекает компания людей. Проходя мимо, она оглядывается на них, а затем что-то с улыбкой говорит мужу, который делает вид, что игнорирует этих людей. Услышав его ответ, принцесса Уэльская шлепает мужа по ягодицам.
По мнению Фримена, жена принца Уильяма спросила у него: "Как ты это пропустил?" Он в ответ переспросил: "Что?" В ответ на это принцесса Уэльская, считает Фримен, сказала: "Перестань игнорировать".
"Игнорировать кого?" – уточнил принц Уильям – и уже в этот момент жена шлепнула его по ягодицам.
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Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).