Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023

Этот момент попал в объективы камер и был растиражирован в сети. Инцидент, который стал вирусным в сети, произошел 19 февраля на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA 2023.

В кадре видно, как внимание жены принца Уильяма привлекает компания людей. Проходя мимо, она оглядывается на них, а затем что-то с улыбкой говорит мужу, который делает вид, что игнорирует этих людей. Услышав его ответ, принцесса Уэльская шлепает мужа по ягодицам.

По мнению Фримена, жена принца Уильяма спросила у него: "Как ты это пропустил?" Он в ответ переспросил: "Что?" В ответ на это принцесса Уэльская, считает Фримен, сказала: "Перестань игнорировать".

"Игнорировать кого?" – уточнил принц Уильям – и уже в этот момент жена шлепнула его по ягодицам.

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