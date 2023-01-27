  Принц Уильям пошутил над женой в присутствии посторонних. Ее реакция попала на видео

Во время работы в волонтерском центре принц Уильям публично обратил внимание, что его супруга, вместо того чтобы собирать посылки, "слишком много болтает".
"Простите, здесь слишком много болтовни", – сказал принц Уильям, обращаясь к жене.
Свою шутку принц Уэльский сопроводил характерным жестом, изобразив клюв с помощью большого и указательного пальцев. Сам он до этого помогал волонтеру.
Реплика принца Уильяма вызвала смех у принцессы Уэльской и команды волонтеров, после чего они все разошлись и также начали собирать продукты.
Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).