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10 февраля, 2023
 
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В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри

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Чарльз III не стал отвечать на вопрос о своем младшем сыне
Чарльз III не стал отвечать на вопрос о своем младшем сыне
Фото: ЕРА

Король Великобритании Чарльз III 9 февраля посетил кампус Университета Восточного Лондона в Стратфорде. Во время рукопожатий с людьми, которые пришли на встречу, один из присутствующих спросил у Чарльза III, может ли он вернуть в Великобританию своего младшего сына, проживающего в США принца Гарри. Об этом пишет таблоид Page Six.

Сам момент был снят на видео и растиражирован в сети.

"Кто?" – переспросил Чарльз III, наклонившись ближе к собеседнику.

"Гарри, ваш сын", – повторил мужчина. 

"А!" – отмахнулся Чарльз III и улыбнулся.

Контекст:

Принц Гарри весной 2018 года женился на американской актрисе Меган Маркл. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены "начать новую жизнь".

В настоящее время принц Гарри с женой и двумя детьми проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Пара воспитывает сына Арчи (2019) и дочь Лилибет, которая родилась 6 июня 2021 года.

После переезда в США принц Гарри дал серию скандальных интервью, в которых рассказал о своей жизни в королевской семье. 

В начале декабря 2022 года американская стриминговая платформа Netflix показала шестисерийный документальный фильм о супругах, в котором они сами рассказывают о своей жизни. CNN отметил, что фильм может усугубить раскол в отношениях между супругами и Букингемским дворцом.

В марте 2021 года вышло интервью принца Гарри и его жены Меган американской журналистке Опре Уинфри. В нем жена принца Гарри, в частности, рассказала, что во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться "слишком темным" (мать герцогини Сассекской Меган Дория Рэгланд – афроамериканка).

В январе 2023 года принц Гарри издал скандальные мемуары.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, король Чарльз III, принц Гарри
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