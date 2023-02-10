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10 февраля, 2023
 
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Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри

9 февраля сыну принцессы Евгении исполнилось два года
9 февраля сыну принцессы Евгении исполнилось два года
Фото: princesseugenie / Instagram

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 9 февраля опубликовала в Instagram видео с участием своего двухлетнего сына.

В ролике сын принцессы Евгении и ее мужа, британского бизнесмена Джека Бруксбэнка изображен со спины во время прогулки. Повернувшись к объективу и заметив, что его снимают, ребенок исполнил несколько танцевальных движений и убежал. 

"Поздравляю нашего мальчика Оги со вторым днем рождения. Ты наша самая большая радость в мире. Продолжай танцевать и улыбаться, мой ангел", – написала она.

Ранее принцесса Евгения скрывала лицо своего ребенка. Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что сын принцессы Евгении похож на детей проживающего в США принца Гарри – сына Арчи, которому весной исполнится три года, и полуторагодовалую дочь Лилибет.

"Он и его кузен Арчи похожи друг на друга", – написали в сети.

акое же лицо, как у принцессы Лилибет", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Внучка покойной британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком. 

В январе 2023 года принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, беременность, семья, принцесса, ребенок, принцесса Евгения
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