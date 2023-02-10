Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри

В ролике сын принцессы Евгении и ее мужа, британского бизнесмена Джека Бруксбэнка изображен со спины во время прогулки. Повернувшись к объективу и заметив, что его снимают, ребенок исполнил несколько танцевальных движений и убежал.
"Поздравляю нашего мальчика Оги со вторым днем рождения. Ты наша самая большая радость в мире. Продолжай танцевать и улыбаться, мой ангел", – написала она.
Ранее принцесса Евгения скрывала лицо своего ребенка. Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что сын принцессы Евгении похож на детей проживающего в США принца Гарри – сына Арчи, которому весной исполнится три года, и полуторагодовалую дочь Лилибет.
"Он и его кузен Арчи похожи друг на друга", – написали в сети.
"Такое же лицо, как у принцессы Лилибет", – отреагировали фолловеры.
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Внучка покойной британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.
В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком.
В январе 2023 года принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью.