Принцесса Евгения показала лицо двухлетнего сына. В сети заметили, что он похож на детей принца Гарри

В ролике сын принцессы Евгении и ее мужа, британского бизнесмена Джека Бруксбэнка изображен со спины во время прогулки. Повернувшись к объективу и заметив, что его снимают, ребенок исполнил несколько танцевальных движений и убежал.

"Поздравляю нашего мальчика Оги со вторым днем рождения. Ты наша самая большая радость в мире. Продолжай танцевать и улыбаться, мой ангел", – написала она.

Ранее принцесса Евгения скрывала лицо своего ребенка. Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что сын принцессы Евгении похож на детей проживающего в США принца Гарри – сына Арчи, которому весной исполнится три года, и полуторагодовалую дочь Лилибет.

"Он и его кузен Арчи похожи друг на друга", – написали в сети.

"Такое же лицо, как у принцессы Лилибет", – отреагировали фолловеры.