Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка в 2018 году Фото: princesseugenie / Instagram

Принцесса Евгения сообщила, что фото сделал ее муж, британский бизнесмен Джек Бруксбэнк.

"Мы так рады поделиться, что этим летом в нашей семье будет пополнение", – написала она.