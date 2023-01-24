Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото

Принцесса Евгения сообщила, что фото сделал ее муж, британский бизнесмен Джек Бруксбэнк.
"Мы так рады поделиться, что этим летом в нашей семье будет пополнение", – написала она.
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Внучка покойной британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.
В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца, которого назвали Августом Филиппом Хоуком.