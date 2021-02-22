Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2021
 
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Принцесса Евгения объявила имя первенца

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, который является сыном королевы Великобритании Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа, назвала первенца в том числе и в честь его прадеда.

Бруксбэнк и принцесса Евгения 9 февраля впервые стали родителями
Бруксбэнк и принцесса Евгения 9 февраля впервые стали родителями
Фото: princesseugenie / Instagram

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 20 февраля в Instagram опубликовала семейные фото, на которых запечатлена вместе с мужем, британским бизнесменом Джеком Бруксбэнком и их новорожденным сыном.

"Мы хотели познакомить вас с Августом Филиппом Хоуком Бруксбэнком", – говорится в публикации.

BBC отмечает, что второе имя сына принцессы Евгении является данью уважения к супругу Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений. В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца. 

Новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, дети, беременность, принц Филипп, принцесса Евгения
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