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12 февраля, 2021
 
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Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, покинула госпиталь на автомобиле, за рулем которого был ее супруг, британский бизнесмен Джек Бруксбэнк. Новорожденный сын пары находился в автокресле, которое было установлено на заднем сидении машины.

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9 февраля у принцессы Евгении и ее мужа родился сын
9 февраля у принцессы Евгении и ее мужа родился сын
Фото: ЕРА

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, спустя три дня после рождения сына покинула The Portland Hospital. Об этом 12 февраля сообщает таблоид Hello!

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Издание отмечает, что она покинула медучреждение на автомобиле, за рулем которого был ее супруг, британский бизнесмен Джек Бруксбэнк.

Мать с ребенком, который находился в автокресле, расположились на заднем сидении.

Принцесса Евгения в день выписки была одета в светлое пальто и платье в красно-зеленую клетку.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений. В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца. Бруксбэнк присутствовал на родах.

Вскоре принцесса Евгения опубликовала первое семейное фото с сыном.

Теги: Великобритания, дети, беременность, роды, принцесса Евгения
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