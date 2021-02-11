Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 9 февраля родила первенца.

Бруксбэнк и принцесса Евгения поженились в 2018 году Фото: princesseugenie / Instagram

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 10 февраля опубликовала на своей странице в Instagram первый семейный снимок с новорожденным сыном.

На снимке крупным планом запечатлена ее рука рядом с рукой мужа, британского бизнесмена Джека Бруксбэнка, который присутствовала на родах, и рукой их первенца.

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Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

После восьми лет отношений 12 октября 2018 года принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка. В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля она родила первенца.