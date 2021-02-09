Принцесса Евгения родила первенца

Новорожденный сын принцессы Евгении стал девятым правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2018 году принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка, а в сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о скором пополнении в семье Фото: ЕРА

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, 9 февраля в 8.55 родила сына. Об этом сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Супруг принцессы Евгении Джек Бруксбэнк присутствовал на родах, которые проходили в лондонском The Portland Hospital.

"Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. Ее королевское высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в публикации.

Отмечается, что новорожденный стал девятым правнуком для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений.

25 сентября Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы Евгении.