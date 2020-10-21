Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения назвала свою мать герцогиню Йоркскую Сару уникальной женщиной.

Родители принцессы Евгении развелись спустя шесть лет после ее рождения Фото: princesseugenie / Instagram

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, поделилась в сети снимками своей матери – писательницы и мецената герцогини Йоркской Сары.

Комментируя снимки, принцесса Евгения заявила, что считает ее уникальной и неповторимой женщиной. Публикацию внучка Елизаветы II посвятила дню рождения матери – герцогине Йоркской исполнился 61 год.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского. Родители принцессы Евгении развелись в 1996 году.

Герцогиня Йоркская Сара (в девичестве Фергюсон) после развода с сыном королевы Великобритании занимается благотворительностью и литературной деятельностью. Она также сыграла роль самой себя в одном из эпизодов американского сериала "Друзья".