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21 октября, 2020
 
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Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения назвала свою мать герцогиню Йоркскую Сару уникальной женщиной.

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Родители принцессы Евгении развелись спустя шесть лет после ее рождения
Родители принцессы Евгении развелись спустя шесть лет после ее рождения
Фото: princesseugenie / Instagram

Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, поделилась в сети снимками своей матери – писательницы и мецената герцогини Йоркской Сары.

Комментируя снимки, принцесса Евгения заявила, что считает ее уникальной и неповторимой женщиной. Публикацию внучка Елизаветы II посвятила дню рождения матери – герцогине Йоркской исполнился 61 год.

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбурского. Родители принцессы Евгении развелись в 1996 году.

Герцогиня Йоркская Сара (в девичестве Фергюсон) после развода с сыном королевы Великобритании занимается благотворительностью и литературной деятельностью. Она также сыграла роль самой себя в одном из эпизодов американского сериала "Друзья".

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, принцесса Евгения
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