Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала

Во время визита в музей жена принца Уильяма узнала в одном из волонтеров своего бывшего учителя истории Джима Эмбери, пишет британское издание Cornwall Live.
В публикации отмечается, что принцесса Уэльская, нарушив протокол, первой обняла Эмбери, который когда-то преподавал ей историю британской короны.
Эмбери в комментарии СМИ заявил, что Кейт Миддлтон была "фантастической ученицей и это был отличный класс".
В ответ жена принца Уильяма пошутила, что "то, чему учил ее Эмбери, она теперь рассказывает своим детям".
Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).