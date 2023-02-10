Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете Фото: ЕРА

Во время визита в музей жена принца Уильяма узнала в одном из волонтеров своего бывшего учителя истории Джима Эмбери, пишет британское издание Cornwall Live.

В публикации отмечается, что принцесса Уэльская, нарушив протокол, первой обняла Эмбери, который когда-то преподавал ей историю британской короны.

Эмбери в комментарии СМИ заявил, что Кейт Миддлтон была "фантастической ученицей и это был отличный класс".

В ответ жена принца Уильяма пошутила, что "то, чему учил ее Эмбери, она теперь рассказывает своим детям".