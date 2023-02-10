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10 февраля, 2023
 
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Бывший преподаватель жены принца Уильяма рассказал журналистам, какой она была в студенческие годы. Принцесса Уэльская отреагировала

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Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете
Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете
Фото: ЕРА

Принц и принцесса Уэльские 9 февраля посетили Национальный морской музей Корнуолла в Фалмоте. Соответствующие фото опубликованы на их странице в Instagram.

Во время визита в музей жена принца Уильяма узнала в одном из волонтеров своего бывшего учителя истории Джима Эмбери, пишет британское издание Cornwall Live

В публикации отмечается, что принцесса Уэльская, нарушив протокол, первой обняла Эмбери, который когда-то преподавал ей историю британской короны. 

Эмбери в комментарии СМИ заявил, что Кейт Миддлтон была "фантастической ученицей и это был отличный класс".

В ответ жена принца Уильяма пошутила, что "то, чему учил ее Эмбери, она теперь рассказывает своим детям".

Контекст:

Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, Кейт Миддлтон, музей, принцесса Уэльская Кэтрин
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