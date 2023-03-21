Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом

По словам Позитива, Потап остается для него "старшим братом и наставником", но они "очень давно не виделись".
На вопрос, пошатнулась ли за последний год их дружба, Позитив ответил утвердительно.
"Немного разошлись пути. Во-первых, планы, которые были до вторжения, – их не существует. А они были грандиозными. И общения меньше", – сказал Позитив.
Артист заявил, что причиной пошатнувшейся дружбы в том числе стали разные взгляды.
"Просто видение немного другое. Не немного, а просто другое, – отметил Позитив. – Я понимаю и знаю, что он делает. Я за него не буду ничего говорить. Он должен сам выходить и..."
Позитив подчеркнул, что ему бы хотелось верить, что они остались близкими друзьями.
"Мы очень редко общаемся. Скажу так – никто не морозится, просто каждый занимается своим делом", – признался он.
Позитив и Потап ранее выступали в составе украинской группы Mozgi. До этого Потап продюсировал группу "Время и стекло", участником которой был Позитив.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Позитив публично обратился к Потапу с призывом вернуться в Украину из Испании, куда тот выехал вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских, за пять дней до 24 февраля 2022 года.