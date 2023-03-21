Позитив озвучил причины, которые "пошатнули" его дружбу с Потапом

Позитив о Потапе: Мы очень редко общаемся. Скажу так – никто не морозится, просто каждый занимается своим делом Фото: positiff / Instagram

По словам Позитива, Потап остается для него "старшим братом и наставником", но они "очень давно не виделись".

На вопрос, пошатнулась ли за последний год их дружба, Позитив ответил утвердительно.

"Немного разошлись пути. Во-первых, планы, которые были до вторжения, – их не существует. А они были грандиозными. И общения меньше", – сказал Позитив.

Артист заявил, что причиной пошатнувшейся дружбы в том числе стали разные взгляды.

"Просто видение немного другое. Не немного, а просто другое, – отметил Позитив. – Я понимаю и знаю, что он делает. Я за него не буду ничего говорить. Он должен сам выходить и..."

Позитив подчеркнул, что ему бы хотелось верить, что они остались близкими друзьями.

"Мы очень редко общаемся. Скажу так – никто не морозится, просто каждый занимается своим делом", – признался он.