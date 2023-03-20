  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа

Спущенные штаны на сцене в Москве

В 2014 году Потап в составе группы "Потап и Настя" принимал участие в съемках российского шоу, которые проходили в Москве. Во время выступления украинская певица Настя Каменских, реагируя на его просьбу, сняла с Потапа брюки.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил Потап, стоя на сцене в спущенных штанах.

ВИДЕО

Видео: Букви / YouTube

Проект с путинисткой Бузовой

Осенью 2020 года Потап заявил о намерении записать совместный трек с российской певицей Ольгой Бузовой, которая находится в базе сайта "Миротворец" за поддержку российской агрессии против Украины.

"Потап, вы в курсе, что [российская певица] Бузова, с которой вы собрались писать фит, радуется оккупации Крыма и является фанаткой [российского президента Владимира] Путина?" – поинтересовался тогда в комментариях украинский активист Сергей Стерненко.

"Вы бы лучше со мной не играли, потому что скажут, что вы проект Потапа. Все логично: поднимаете хайп – раскручиваете проекты. За это вам спасибо и поклон, я ваш фан, цем", – отреагировал Потап.

Спустя время он назвал дуэт с Бузовой шансом расширить свою аудиторию. "Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать. Как попасть на слух нашему слушателю? Надо быть модным. Надо быть [российскими артистами] Егором Кридом, Моргенштерном или вытворить что-нибудь", – заявил он.

Отъезд в Испанию

На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Потап вместе с женой Настей Каменских оказались в Испании. Они выехали туда менее чем за неделю до 24 февраля 2022 года. По словам певицы, они должны были вернуться домой 25 февраля, но авиарейсы уже отменили.

Украинские артисты неоднократно призывали Потапа вернуться домой и помогать украинским защитникам.

17 августа Каменских сообщила, что вернулась в Украину. Потап сообщил о возвращении в Украину 15 сентября, накануне съемок шоу "Голос країни", где был одним из судей.

Заочно записался в тероборону

В конце сентября Потап заявил, что, находясь за границей, с помощью своего отца заочно записался в тероборону.

По словам артиста, он позвонил отцу, чтобы обсудить свое возвращение в Украину. "Говорю: "Папа, хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "Ты для начала в тероборону запишись, – рассказал тогда певец. – Вот так я заочно записался в тероборону".

Позже Потап обнародовал документ, в котором говорилось, что он является добровольцем территориальной обороны.

Украинский певец Коля Серга, который добровольцем отправился на фронт, публично отреагировал на заявление Потапа.

"Потап после семи месяцев за границей рассказал, как рвался на фронт, – написал Серга. – Я долго думал, почему Потап вернулся. Теперь понял. Потому что он в теробороне на заочном, а сейчас началась сессия".

В настоящее время Потап отказывается от общения с журналистами. Об этом сообщается в репортаже ЖВЛ, который опубликован на странице проекта в Instagram.