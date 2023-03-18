"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу

Полякова о Тине Кароль: Если брать меня и Тину – мы очень разные. У нас разная аудитория. Нам всем хватит места Фото: Оля Полякова / Facebook

"Ни для кого не секрет, что ты и Тина Кароль – две претендентки на Олимп, – спросила у Поляковой Эсхакзай. – Сейчас во время войны есть эта конкуренция?

"Украина такая большая страна. И две певицы – это очень мало для такого большого шоу-бизнеса. Поэтому нам хватит тронов. Нам нужно только одно – чтобы у людей были деньги ходить на концерты. А титулы – мы уже как-то разберемся, поделим. Сейчас это вообще смешно. Если у нас и были скандалы, то немного высосанные из пальца. Было у меня с той же Тиной – что-то я п...зданула, если честно".

Полякова подчеркнула, что все скандалы в шоу-бизнесе "искусственные".

"Никто не враждует, никто по большому счету не конкурирует. Если брать меня и Тину – мы очень разные. У нас разная аудитория. Нам всем хватит места. Поэтому прямо такой конкуренции – ее нет. А тем более сейчас, когда шоу-бизнеса нет", – подытожила она.