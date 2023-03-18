"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу

"Ни для кого не секрет, что ты и Тина Кароль – две претендентки на Олимп, – спросила у Поляковой Эсхакзай. – Сейчас во время войны есть эта конкуренция?
"Украина такая большая страна. И две певицы – это очень мало для такого большого шоу-бизнеса. Поэтому нам хватит тронов. Нам нужно только одно – чтобы у людей были деньги ходить на концерты. А титулы – мы уже как-то разберемся, поделим. Сейчас это вообще смешно. Если у нас и были скандалы, то немного высосанные из пальца. Было у меня с той же Тиной – что-то я п...зданула, если честно".
Полякова подчеркнула, что все скандалы в шоу-бизнесе "искусственные".
"Никто не враждует, никто по большому счету не конкурирует. Если брать меня и Тину – мы очень разные. У нас разная аудитория. Нам всем хватит места. Поэтому прямо такой конкуренции – ее нет. А тем более сейчас, когда шоу-бизнеса нет", – подытожила она.
7 февраля 2021 года Полякова назвала Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, плакальщицей на похоронах, а вскоре публично извинилась.
Тина Кароль в ответ на извинения заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Огире, который скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.