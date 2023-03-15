Бульвар Шоубиз
 
15 марта, 2023
 
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Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова

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Полякова о Дианове: Он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев
Полякова о Дианове: Он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев
Фото: dianovmiha / Instagram

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов передал 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является украинская певица Оля Полякова. Об этом 15 марта сообщается на странице артистки в Instagram.

В публикации отмечается, что азовсталец передал деньги, которые украинцы собирали ему на лечение после его освобождения из плена.

"Давно сотрудничаем с Михаилом в рамках различных благотворительных проектов. И он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев. Он понимает, что эти дети построят новую Украину и станут фундаментом светлого будущего нашего государства. Благодаря перечисленным деньгам дети получат качественную медицинскую помощь и дополнительное обследование в течение полугода", – отметила артистка.

Контекст:

Осенью 2022 года Полякова объявила начало благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних". Артистка планировала собрать 1 млн грн.

В ноябре стало известно, что Дианов передал для инициативы Поляковой 1,7 млн грн, которые были собраны украинцами на его лечение.

Ранее он передал собранные ему 3 млн грн детям погибших героев "Азовстали", а в октябре сообщил, что передаст все собранные на его лечение 23 млн грн другим раненым, так как все расходы на его лечение и реабилитацию взял на себя бизнесмен Ринат Ахметов и его футбольный клуб "Шахтер".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: благотворительность, дети, война России против Украины, Оля Полякова, Михаил Дианов
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