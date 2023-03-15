Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова

Полякова о Дианове: Он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев Фото: dianovmiha / Instagram

В публикации отмечается, что азовсталец передал деньги, которые украинцы собирали ему на лечение после его освобождения из плена.

"Давно сотрудничаем с Михаилом в рамках различных благотворительных проектов. И он не смог стоять в стороне от дальнейшей судьбы маленьких украинцев. Он понимает, что эти дети построят новую Украину и станут фундаментом светлого будущего нашего государства. Благодаря перечисленным деньгам дети получат качественную медицинскую помощь и дополнительное обследование в течение полугода", – отметила артистка.