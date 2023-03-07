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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Азовсталец Дианов и "Шахтер" организовали лечение и протезирование украинского воина в Израиле

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Евгений Ларченко служил в ВСУ и получил ранения на запорожском фронте летом 2022 года
Евгений Ларченко служил в ВСУ и получил ранения на запорожском фронте летом 2022 года
Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов передал 2,5 млн грн на операцию Евгения Ларченко в Израиле, поиск врачей, реабилитацию и часть расходов взял на себя ФК "Шахтер". Об этом Дианов сообщил на своей странице в Facebook.

"Убежден, что Евгению помогут. Так, как и в моем случае, организацию, поиск врачей, реабилитацию, часть расходов взял на себя "Шахтер". Поэтому я уверен", – сообщил Дианов.

По его словам, у Евгения сложное ранение лица.

"С одной стороны, он чудом выжил, потому что осколки в лице – страшная вещь. С другой – он нуждается в сложных медицинских решениях. В частности, для челюсти нужен американский имплант, – объяснил морпех. – Удивительно, прошло уже столько времени, а ваша помощь мне все еще продолжает помогать побратимам".

Как рассказали в "Шахтере", Евгений служил в ВСУ и получил ранения на запорожском фронте летом 2022 года.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid037rR7pkkYt5GFGz8mNu6XqrghFAWs94kqfQ4sMTGCZFQEFdnBhnLJcGBsKPeRKqhLl&id=100029339143225

Контекст:

После освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн, но все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя ФК "Шахтер". После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим побратимам.

В ноябре первые 3 млн грн Дианов направил в Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" для помощи детям погибших героев. По словам морпеха, эти деньги пойдут на помощь детям павших защитников "Азовстали".

Позже еще 1 млн он передал семьям погибших героев – защитников "Азовстали" и 1,7 млн грн на бионические протезы ветеранам.

21 сентября Дианов вернулся в Украину в результате обмена пленными. Кроме него, Украина освободила из российского плена 214 человек, в том числе 10 иностранцев.

Из плена морпех вернулся в тяжелом физическом состоянии: рука не срослась, в ней не хватало 4 см кости. Перед операцией военнослужащему необходимо было набрать вес – он потерял 40 кг, рассказывала его сестра. Морпех успешно перенес операцию на руке в США и планирует пройти реабилитацию с футбольным клубом Рината Ахметова "Шахтер".

Теги: медицина, помощь, Азовсталь, реабилитация, деньги, лечение, ВСУ, ранение, расходы, операция, Михаил Дианов
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