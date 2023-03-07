Азовсталец Дианов и "Шахтер" организовали лечение и протезирование украинского воина в Израиле

Евгений Ларченко служил в ВСУ и получил ранения на запорожском фронте летом 2022 года Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

"Убежден, что Евгению помогут. Так, как и в моем случае, организацию, поиск врачей, реабилитацию, часть расходов взял на себя "Шахтер". Поэтому я уверен", – сообщил Дианов.

По его словам, у Евгения сложное ранение лица.

"С одной стороны, он чудом выжил, потому что осколки в лице – страшная вещь. С другой – он нуждается в сложных медицинских решениях. В частности, для челюсти нужен американский имплант, – объяснил морпех. – Удивительно, прошло уже столько времени, а ваша помощь мне все еще продолжает помогать побратимам".

Как рассказали в "Шахтере", Евгений служил в ВСУ и получил ранения на запорожском фронте летом 2022 года.