"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцуюю, як останній раз". Видео

"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала. Это она – "Королева ночі", это она – "Танцюю, як в останній раз", это она – "Коли закінчиться війна". Это мой любимый автор", – представила зрителям Бажану артистка.

После этого певица предоставила Бажаной микрофон, а музыканты начали играть мелодию к песне "Танцуюю, як останній раз".

Бажана под овации зала вместе с Поляковой исполнила пару строчек из своей композиции.