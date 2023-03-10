"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцуюю, як останній раз". Видео

"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала. Это она – "Королева ночі", это она – "Танцюю, як в останній раз", это она – "Коли закінчиться війна". Это мой любимый автор", – представила зрителям Бажану артистка.
После этого певица предоставила Бажаной микрофон, а музыканты начали играть мелодию к песне "Танцуюю, як останній раз".
Бажана под овации зала вместе с Поляковой исполнила пару строчек из своей композиции.
8 марта Полякова дала два концерта под названием "Все буде добре" в Киеве.
Первый концерт артистка дала для украинских защитников, врачей, сотрудников ГСЧС и волонтеров. Вход на концерт был бесплатным. В 19.00 певица дала еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.