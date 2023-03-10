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10 марта, 2023
 
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"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцуюю, як останній раз". Видео

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Бажана является автором многих песен из репертуара Поляковой
Бажана является автором многих песен из репертуара Поляковой
Фото: Olga Bazhana / Facebook

Украинская певица Оля Полякова на концерте в Киеве пригласила на сцену автора своих песен Ольгу Бажану (настоящая фамилия Животкова). Соответствующий момент Бажана разместила 9 марта на своей странице в Facebook.

"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала. Это она  "Королева ночі", это она  "Танцюю, як в останній раз", это она – "Коли закінчиться війна". Это мой любимый автор", – представила зрителям Бажану артистка.

После этого певица предоставила Бажаной микрофон, а музыканты начали играть мелодию к песне "Танцуюю, як останній раз".

Бажана под овации зала вместе с Поляковой исполнила пару строчек из своей композиции. 

https://www.facebook.com/BAZHANA/videos/1657810511325847/

Контекст:

8 марта Полякова дала два концерта под названием "Все буде добре" в Киеве.

Первый концерт артистка дала для украинских защитников, врачей, сотрудников ГСЧС и волонтеров. Вход на концерт был бесплатным. В 19.00 певица дала еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: концерт, Оля Полякова, певица
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