Полякова дала два концерта в Киеве. Фото

Первый концерт артистка дала для украинских защитников, врачей, сотрудников ГСЧС и волонтеров. Вход на концерт был бесплатным.
В 19.00 певица дала еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.
"Полный зал искренних людей и эмоций! Незабываемые впечатления в этот праздничный день. Как же я соскучилась по этому", – поделилась впечатлениями артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Анонсируя свои выступления, певица сообщила, что весь репертуар ее новой программы будет на украинском и английском языках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.