Полякова дала два концерта в Киеве. Фото

Полякова: Незабываемые впечатления в этот праздничный день. Как же я соскучилась по этому Фото: polyakovamusic / Instagram

Первый концерт артистка дала для украинских защитников, врачей, сотрудников ГСЧС и волонтеров. Вход на концерт был бесплатным.

В 19.00 певица дала еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.

"Полный зал искренних людей и эмоций! Незабываемые впечатления в этот праздничный день. Как же я соскучилась по этому", – поделилась впечатлениями артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Анонсируя свои выступления, певица сообщила, что весь репертуар ее новой программы будет на украинском и английском языках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)