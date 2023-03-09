Бульвар Шоубиз
 
09 марта, 2023
 
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Полякова дала два концерта в Киеве. Фото

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Полякова: Незабываемые впечатления в этот праздничный день. Как же я соскучилась по этому
Полякова: Незабываемые впечатления в этот праздничный день. Как же я соскучилась по этому
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 8 Марта дала два концерта "Все буде добре" в Киеве. Фото с мероприятия опубликованы на странице артистки в Instagram.

Первый концерт артистка дала для украинских защитников, врачей, сотрудников ГСЧС и волонтеров. Вход на концерт был бесплатным.

В 19.00 певица дала еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.

"Полный зал искренних людей и эмоций! Незабываемые впечатления в этот праздничный день. Как же я соскучилась по этому", – поделилась впечатлениями артистка.

Анонсируя свои выступления, певица сообщила, что весь репертуар ее новой программы будет на украинском и английском языках. 

Контекст:

Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

Теги: Киев, концерт, Оля Полякова
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