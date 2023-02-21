Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine

"Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселые, вдохновенные. Это сильнейшие люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать", – написала певица.
В публикации отмечается, что Unbroken Ukraine по-прежнему нуждается в благотворительной поддержке проекта по протезированию украинских защитников.
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Осенью 2022 года Полякова объявила начало благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних". Артистка планировала собрать 1 млн грн.
В ноябре стало известно, что Дианов передал для инициативы Поляковой 1,7 млн грн, собранные украинцами на его лечение.