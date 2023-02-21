Бульвар Шоубиз
 
21 февраля, 2023
 
Новости

Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова осенью 2022 года объявила сбор денег для закупки бионических протезов украинским защитникам
Полякова осенью 2022 года объявила сбор денег для закупки бионических протезов украинским защитникам
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова вместе с морским пехотинцем, защитником Мариуполя Михаилом Диановым провела украинских защитников, которые проходят реабилитацию во Львовском национальном реабилитационном центре Unbroken Ukraine. Об этом 21 февраля сообщается на странице артистки в Instagram.

"Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселые, вдохновенные. Это сильнейшие люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать", – написала певица.

В публикации отмечается, что Unbroken Ukraine по-прежнему нуждается в благотворительной поддержке проекта по протезированию украинских защитников.

Контекст:

Осенью 2022 года Полякова объявила начало благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних". Артистка планировала собрать 1 млн грн.

В ноябре стало известно, что Дианов передал для инициативы Поляковой 1,7 млн грн, собранные украинцами на его лечение.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: реабилитация, война России против Украины, Оля Полякова, Михаил Дианов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
  Джакишев: Как и фашистская Германия, Россия в четыре утра начала бомбить украинские города
Дмитрий ГОРДОН
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
  "Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы, но война Путина терпит неудачу". Главные заявления Байдена в Киеве
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Мил человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
  Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Мил человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Галина ГРИШИНА
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 