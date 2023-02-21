Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine

"Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселые, вдохновенные. Это сильнейшие люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать", – написала певица.

В публикации отмечается, что Unbroken Ukraine по-прежнему нуждается в благотворительной поддержке проекта по протезированию украинских защитников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)