Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики

"Я очень скучаю по своей публике. И каждый концерт в это сложное время – это не только любимая работа, но и совершенно новые эмоции от встречи с людьми, которые очень изменились за последний год. Мы все стали как одна большая семья. Мне важно работать и для тех, чей график и возможности ограничены службой, но кому также, а возможно, и больше, чем другим, нужны положительные эмоции и заряд хорошего настроения", – анонсировала свое выступление артистка.

Режиссером концерта стал Георгий Ненов. Певица исполнит свои новые песни на украинском языке, а также англоязычные композиции, которые записала в Швеции.

Выступление Поляковой начнется в 14.00 в КВЦ "Парковый".

В 19.00 певица даст еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.