Полякова в Киеве даст два концерта. Первыми ее новую программу увидят ВСУ, ГСЧС, волонтеры и медики

"Я очень скучаю по своей публике. И каждый концерт в это сложное время – это не только любимая работа, но и совершенно новые эмоции от встречи с людьми, которые очень изменились за последний год. Мы все стали как одна большая семья. Мне важно работать и для тех, чей график и возможности ограничены службой, но кому также, а возможно, и больше, чем другим, нужны положительные эмоции и заряд хорошего настроения", – анонсировала свое выступление артистка.
Режиссером концерта стал Георгий Ненов. Певица исполнит свои новые песни на украинском языке, а также англоязычные композиции, которые записала в Швеции.
Выступление Поляковой начнется в 14.00 в КВЦ "Парковый".
В 19.00 певица даст еще один концерт, часть вырученных средств от которого будет передана на покупку дронов и пикапов украинским защитникам, которые защищают Украину в Бахмуте.
Полякова – певица, артистка, блогер, ведущая и участница телешоу. Одна из 100 самых влиятельных женщин Украины 2020 года по версии журнала "Фокус".
После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерьми Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица проводила благотворительные концерты в разных странах и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.