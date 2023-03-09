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09 марта, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хеллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу

 
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В гардеробе у Чичваркина порядка 25 шляп, но из них не более семи самых носимых
В гардеробе у Чичваркина порядка 25 шляп, но из них не более семи самых носимых
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону признался, что является фанатом удобных вещей со смыслами и правильными надписями.

Во время интервью Чичваркин был одет, по его словам, в сапоги из прошлогодней коллекции итальянского бренда Guidi,  рубашку от японского бренда Yohji Yamamoto, пальто французской торговой марки Margiela. Свой образ он дополнил шляпой от Yohji Yamamoto, отметив, что она из старой коллекции, выпущенной примерно в 2012 году. 

"Вот вы когда так ходите в таком наряде, в таком прикиде, вам кайфово? Это свобода ведь тоже, смелость?" – спросил у Чичваркина Гордон.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Давайте я сейчас отвечу маленьким странным рассказом. Был Хеллоуин... Я просто одеваюсь, и в своих мыслях иду гулять с собакой, и то ли слушаю кого-то, то ли разговариваю с кем-то... Я был в наушниках. Иду с собакой глубоко там, во внутренней магнолии, – рассказал Чичваркин. – И [мне] говорят: "О, классный костюм!" Я говорю: "Что?" – "Классный хеллоуиновский костюм".  Я посмотрел и думаю: "О, точно". Да я так просто каждый день хожу".

Чичваркин подчеркнул, что в его гардеробе порядка 100 футболок, около 25 рубашек,  из которых "семь или восемь – вышиванки разные". 

"Штанов три десятка, из которых только шесть-семь сейчас налезают, потому что вот эти все излишества не дались просто так. Обуви такой, которая носимая, пар 20. И еще пар 20 красивой, которая редко носимая. Пальто два десятка", – перечислил Чичваркин вещи из своего гардероба. 

Описывая количество шляп, он предположил, что у него их около 25 штук.

"Но из носимых часто, наверное, тоже шесть-семь. Эта одна из самых любимых. Она шляпа для путешествий. Можно снять, положить – и она потом так же расправилась", – отметил он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Чичваркин родился в 1974 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 1997 году вместе с другом он создал компанию "Евросеть", которая со временем стала крупнейшим российским сотовым ретейлером.

В 2008 году российские силовики провели обыск в центральном офисе фирмы, расследуя дело о похищении бывшего экспедитора "Евросети", которого служба безопасности компании обвиняла в кражах сотовых телефонов. В том же году Чичваркин и его партнер продали "Евросеть". В 2009 году Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Дело против него закрыли в начале 2011 года, но Чичваркин отказался возвращаться в страну, опасаясь новых преследований.

Чичваркин занимается бизнесом в Великобритании, где у него есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне.

Бизнесмен осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Великобритания, Евгений Чичваркин, собаки, мода и красота, стиль, бизнесмен
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