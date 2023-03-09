  Чичваркин: Иду гулять с собакой и мне говорят: "Классный хеллоуиновский костюм". Да я так просто каждый день хожу

В гардеробе у Чичваркина порядка 25 шляп, но из них не более семи самых носимых Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Во время интервью Чичваркин был одет, по его словам, в сапоги из прошлогодней коллекции итальянского бренда Guidi, рубашку от японского бренда Yohji Yamamoto, пальто французской торговой марки Margiela. Свой образ он дополнил шляпой от Yohji Yamamoto, отметив, что она из старой коллекции, выпущенной примерно в 2012 году.

"Вот вы когда так ходите в таком наряде, в таком прикиде, вам кайфово? Это свобода ведь тоже, смелость?" – спросил у Чичваркина Гордон.

Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com



"Давайте я сейчас отвечу маленьким странным рассказом. Был Хеллоуин... Я просто одеваюсь, и в своих мыслях иду гулять с собакой, и то ли слушаю кого-то, то ли разговариваю с кем-то... Я был в наушниках. Иду с собакой глубоко там, во внутренней магнолии, – рассказал Чичваркин. – И [мне] говорят: "О, классный костюм!" Я говорю: "Что?" – "Классный хеллоуиновский костюм". Я посмотрел и думаю: "О, точно". Да я так просто каждый день хожу".

Чичваркин подчеркнул, что в его гардеробе порядка 100 футболок, около 25 рубашек, из которых "семь или восемь – вышиванки разные".

"Штанов три десятка, из которых только шесть-семь сейчас налезают, потому что вот эти все излишества не дались просто так. Обуви такой, которая носимая, пар 20. И еще пар 20 красивой, которая редко носимая. Пальто два десятка", – перечислил Чичваркин вещи из своего гардероба.

Описывая количество шляп, он предположил, что у него их около 25 штук.

"Но из носимых часто, наверное, тоже шесть-семь. Эта одна из самых любимых. Она шляпа для путешествий. Можно снять, положить – и она потом так же расправилась", – отметил он.

Чичваркин: У Путина идея дожить до тех пор, пока их сын с Кабаевой сможет стать преемником – цесаревичем. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube