Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам

Потап и Каменских вернулись в Украину осенью 2022 года Фото: realpotap / Instagram

"Хочу поздравить всех сильных и самых лучших, свободных и непобедимых женщин Украины с праздником 8 марта, и особенно мой цветочек Настю", – подписал он фото.

Это одна из немногих публикаций на странице артиста после того, как в феврале он выпустил скандальную песню под названием "Волонтер" о девушке, которая "две ночи волотерила с бойцами".

"Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплете артист.

Коллеги и слушатели в соцсетях раскритиковали новый трек артиста. Потап после скандала ограничил комментарии к треку в YouTube и воздержался от реакции на критику.