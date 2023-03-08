Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам

"Хочу поздравить всех сильных и самых лучших, свободных и непобедимых женщин Украины с праздником 8 марта, и особенно мой цветочек Настю", – подписал он фото.
Это одна из немногих публикаций на странице артиста после того, как в феврале он выпустил скандальную песню под названием "Волонтер" о девушке, которая "две ночи волотерила с бойцами".
"Давай, танцюй, мала. Дві ночі не спала. І дома не була. Ой, мама, не питай, з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями. Я волонтерила", – поет в первом куплете артист.
Коллеги и слушатели в соцсетях раскритиковали новый трек артиста. Потап после скандала ограничил комментарии к треку в YouTube и воздержался от реакции на критику.
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Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе с Потапом выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.
17 августа 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.