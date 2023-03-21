Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич

"У нашего редактора Марты есть предположение относительно твоей новой любимой. Я просто посмотрю тебе в глаза и спрошу: это твоя партнерша с "Танцев со звездами" Сахневич?" – обратился к артисту ведущий проекта.
"Все? Можно дальше работать?" – после небольшой паузы рассмеялся Позитив.
Позитив был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у них нет.
Летом 2022 года артист признался, что проводит время вместе с Сахневич. Они познакомились в 2020 году на шоу "Танцы со звездами". Пара дошла до восьмого эфира.
Весной 2021 года Позитив, комментируя развод, не стал отрицать, что причиной расставания могла быть Сахневич.
Осенью 2022 года певец заявил, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время. "Много кто об этом может догадываться и знает", – заявил тогда певец.