Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич

Позитив и Сахневич познакомились на шоу "Танцы со звездами" в 2020 году Фото: juli_sakhnevych / Instagram

"У нашего редактора Марты есть предположение относительно твоей новой любимой. Я просто посмотрю тебе в глаза и спрошу: это твоя партнерша с "Танцев со звездами" Сахневич?" – обратился к артисту ведущий проекта.

"Все? Можно дальше работать?" – после небольшой паузы рассмеялся Позитив.