Бульвар Шоубиз
 
21 марта, 2023
 
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Позитив отреагировал на слухи о романе с танцовщицей Сахневич

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Позитив и Сахневич познакомились на шоу "Танцы со звездами" в 2020 году
Позитив и Сахневич познакомились на шоу "Танцы со звездами" в 2020 году
Фото: juli_sakhnevych / Instagram

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) в интервью, которое 20 марта вышло на YouTube-канале "Розмова", отреагировал на слухи о том, что состоит в отношениях со своей партнершей по шоу "Танцы со звездами" на "1+1", украинской танцовщицей Юлией Сахневич.

"У нашего редактора Марты есть предположение относительно твоей новой любимой. Я просто посмотрю тебе в глаза и спрошу: это твоя партнерша с "Танцев со звездами" Сахневич?" – обратился к артисту ведущий проекта.

"Все? Можно дальше работать?" – после небольшой паузы рассмеялся Позитив.

Контекст:

Позитив был женат на украинском дизайнере Анне Андрийчук. Они прожили в браке восемь лет. О том, что расстались, экс-супруги сообщили весной 2021 года, уточнив, что на тот момент уже около года не были вместе. Детей у них нет.

Летом 2022 года артист признался, что проводит время вместе с Сахневич. Они познакомились в 2020 году на шоу "Танцы со звездами". Пара дошла до восьмого эфира.

Весной 2021 года Позитив, комментируя развод, не стал отрицать, что причиной расставания могла быть Сахневич

Осенью 2022 года певец заявил, что до начала романтических отношений они с возлюбленной были знакомы продолжительное время. "Много кто об этом может догадываться и знает", – заявил тогда певец.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Танцы со звездами, Позитив, Юлия Сахневич, Алексей Завгородний
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