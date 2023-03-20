"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем

"У Вадика был день рождения. И он попросил своего соседа [ректора Киевского университета культуры и искусств] Михаила Михайловича Поплавского пригласить на его юбилей какую-то красивую и талантливую певицу. Я была тогда проектором в университете, помощником. Ну и конечно, кто красивый и талантливый? Конечно, Оля. Мы тогда еще не были подружками. И Оля поехала выступать к Вадику на день рождения. И потом у них там понеслось, поженились", – рассказала Легкая.

Она отметила, что является крестной матерью младшей дочери Поляковой и Буряковского Алисы.

"Так что теперь мы родственники. Не просто родственники. Это лучшая моя подружка", – заявила Легкая.