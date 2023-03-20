Бульвар Шоубиз
 
20 марта, 2023
 
Новости

"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полякова: Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те деньги, которые в него вложили, но просто продавали, чтобы не иметь ничего общего с Россией
Полякова: Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те деньги, которые в него вложили, но просто продавали, чтобы не иметь ничего общего с Россией
Фото: Оля Полякова: / Facebook

Украинская певица Оля Полякова в интервью, которое 18 марта вышло на YouTube-канале украинского блогера Рамины Эсхакзай, рассказала, что недавно продала свою недвижимость в РФ за 15% от ее стоимости.

По словам артистки, в этом доме ранее жила ее мать. 

"Мама моя в мае выехала из России. Вы же помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. И я ей говорила: "Мама, ты у меня там как заложница. Я боюсь за тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот". И моя мама принимает решение  ей пришлось выехать из-за меня".

По словам артистки, матери пришлось расстаться с мужчиной, с которым она жила в последний год, и переехать из РФ во Францию.

"Для нее это тоже трагическая история, потому что им пришлось расстаться. И они могут видеться только где-то на выезде. Он нормальный, он все понимает, он, конечно, против путинского режима", – подчеркнула Полякова.

Певица призналась, что после отъезда матери из России продала дом, в котором она там жила.

"Совсем недавно мы продали его за 15% от стоимости. Это был элитный дом в хорошем районе. Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те деньги, которые в него вложили, но просто продавали, чтобы избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь ничего общего с Россией", – сказала артистка.

Контекст:

В январе 2020 года в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале "В гостях у Гордона"Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим "бойфрендом", который работает дипломатом. 

В интервью Эсхакзай Полякова призналась, что этот человек скончался несколько лет назад. У него было выявлено онкозаболевание. 

После нападения РФ на Украину Оля Полякова вместе с детьми уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Семью артистки в своем доме приняла российский блогер украинского происхождения Ника Белоцерковскаяподдержавшая Украину в первые дни войны. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Россия, Франция, недвижимость, деньги, война России против Украины, Оля Полякова, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Волонтер Свирко: Выбрать достойных людей в общественный совет Минобороны – не только право каждого украинца, но и обязанность. Это приблизит нас к победе
Елена ПОСКАННАЯ
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
  Яценюк: Симоньян фактически вскрылась – признала, что Путин получил от Украины пощечину. У него уже вся морда красная от пощечин Украины
Дмитрий ГОРДОН
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
  Свитан: До конца этого года мы можем выйти на границы 1991 года – освободить Крым и отсечь Донбасс
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Скрипка выступил для украинских защитников в Бахмуте. Фото
Галина ГРИШИНА
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ
Галина ГРИШИНА
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Это абсолютный вкус детства, его ни с чем не спутаешь". Как приготовить пышные оладьи на кефире
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа
  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео
17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией
17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией
Галина ГРИШИНА
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 