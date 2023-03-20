"Это был элитный дом в хорошем районе". Полякова рассказала, как избавилась от своей недвижимости в РФ

Полякова: Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те деньги, которые в него вложили, но просто продавали, чтобы не иметь ничего общего с Россией Фото: Оля Полякова: / Facebook

По словам артистки, в этом доме ранее жила ее мать.

"Мама моя в мае выехала из России. Вы же помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. И я ей говорила: "Мама, ты у меня там как заложница. Я боюсь за тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот". И моя мама принимает решение – ей пришлось выехать из-за меня".

По словам артистки, матери пришлось расстаться с мужчиной, с которым она жила в последний год, и переехать из РФ во Францию.

"Для нее это тоже трагическая история, потому что им пришлось расстаться. И они могут видеться только где-то на выезде. Он нормальный, он все понимает, он, конечно, против путинского режима", – подчеркнула Полякова.

Певица призналась, что после отъезда матери из России продала дом, в котором она там жила.

"Совсем недавно мы продали его за 15% от стоимости. Это был элитный дом в хорошем районе. Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те деньги, которые в него вложили, но просто продавали, чтобы избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь ничего общего с Россией", – сказала артистка.