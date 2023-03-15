В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото

Поклонники принцессы Уэльской считают, что ей больше всего идет родной каштановый оттенок волос Фото: ЕРА

Авторы блога изменили цвет волос принцессы Уэльской с помощью специального приложения и поделились результатом с подписчиками.

"Каштановые волосы принцессы подходят ей больше любого другого цвета, но со светлыми волосами она красиво смотрится", – говорится в описании.

"Я привык к ее натуральным каштановым волосам, но Кейт хорошо смотрится с любым цветом или стилем! Она великолепна", – оценили фото в сети.

"Люблю ее естественный цвет, но как блондинка – вау", – восхитились поклонники.

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