В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото

Авторы блога изменили цвет волос принцессы Уэльской с помощью специального приложения и поделились результатом с подписчиками.
"Каштановые волосы принцессы подходят ей больше любого другого цвета, но со светлыми волосами она красиво смотрится", – говорится в описании.
"Я привык к ее натуральным каштановым волосам, но Кейт хорошо смотрится с любым цветом или стилем! Она великолепна", – оценили фото в сети.
"Люблю ее естественный цвет, но как блондинка – вау", – восхитились поклонники.
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Кейт Миддлтон познакомилась с принцем Уильямом в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.
В браке у пары родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).