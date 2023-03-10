Три образа первой леди Украины Зеленской в ОАЭ. Фото

Зеленская во время визита в ОАЭ продемонстрировала наряды от украинских брендов Фото: Олена Зеленська / Facebook

В первый день пребывания в ОАЭ Зеленская встретилась с президентом страны Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Она выбрала для встречи костюм от украинского бренда AMG, отмечает JetSetter.

Зеленская не впервые появляется на публике в костюмах от этой торговой марки.

8 марта она приняла участие в форуме Forbes 30/50 в Абу-Даби, ведущей которого была бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. В этот день первая леди Украины продемонстрировала два образа.

Во время непосредственно форума она была одета в синий брючный костюм. Свой образ первая леди дополнила шарфом с сине-желтыми цветами от украинского бренда Gunia Project, отмечает ТСН.

В рамках мероприятия Зеленская и Клинтон сделали совместное фото. Оно вышло символичным, так как желтый цвет блузки Клинтон и синий цвет костюма Зеленской вместе символизировали украинский флаг.

Вечером в тот же день Зеленская получила получила награду "Факел свободы". Она вышла на сцену в костюме от украинского бренда Gasanova.