Бульвар Шоубиз
 
25 марта, 2023
 
Рецепты

"Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой

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Клопотенко рекомендует подавать запеченный картофель с сырным соусом
Клопотенко рекомендует подавать запеченный картофель с сырным соусом
Фото: depositphotos.com

Украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко на своем канале в YouTube опубликовал видеорецепт, в котором рассказал секреты приготовления вкусного картофеля в духовке.

Для приготовления понадобится:

  • 200 г греческого сыра; 
  • 500 г картофеля;
  • 4 лавровых листа; 
  • половинка головки чеснока; 
  • 20 г белого консервированного хрена, 
  • 50 мл сливок жирностью 33%; 
  • 50 мл оливкового масла, 
  • соль и перец по вкусу. 

Приготовление

В кастрюле кипятим воду, солим, кладем в горячую воду картофель, чеснок, лавровый лист и ставим на огонь. Сваренный картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень и с помощью любого удобного кухонного приспособления придавливаем каждую картофелину, чтобы она слегка расплющилась. 

Сверху картофель поливаем оливковым маслом и ставим в разогретую до 200 °С. духовку на 30 минут.

"Это так возбуждающе выглядит. Потому что это картофель, который будет хрустеть", – прокомментировал блюдо ресторатор. 

Соус

Клопотенко рекомендует подавать запеченный картофель с сырным соусом. Для приготовления соуса необходимо взбить миксером греческий сыр с хреном. "Немного остренький, конечно, но я люблю острое", – резюмировал эксперт, дегустируя в финале блюдо.

Время подготовки составляет 30 минут. Время приготовления запеченного картофеля с соусом   35 минут. 

ВИДЕО
Видео: Євген Клопотенко / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: сыр, соль, ресторатор, Евгений Клопотенко, рецепт, соус, картофель, чеснок
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