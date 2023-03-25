  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой

Для приготовления понадобится:

200 г греческого сыра;

500 г картофеля;

4 лавровых листа;

половинка головки чеснока;

20 г белого консервированного хрена,

50 мл сливок жирностью 33%;

50 мл оливкового масла,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

В кастрюле кипятим воду, солим, кладем в горячую воду картофель, чеснок, лавровый лист и ставим на огонь. Сваренный картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень и с помощью любого удобного кухонного приспособления придавливаем каждую картофелину, чтобы она слегка расплющилась.

Сверху картофель поливаем оливковым маслом и ставим в разогретую до 200 °С. духовку на 30 минут.

"Это так возбуждающе выглядит. Потому что это картофель, который будет хрустеть", – прокомментировал блюдо ресторатор.

Соус

Клопотенко рекомендует подавать запеченный картофель с сырным соусом. Для приготовления соуса необходимо взбить миксером греческий сыр с хреном. "Немного остренький, конечно, но я люблю острое", – резюмировал эксперт, дегустируя в финале блюдо.

Время подготовки составляет 30 минут. Время приготовления запеченного картофеля с соусом – 35 минут.

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