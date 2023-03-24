  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака

Для приготовления смузи все продукты нужно измельчить в блендере Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобится:

Морковь;

3 яблока;

0,5 лимона;

кусочек корня имбиря.

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Видео: Aris Küche

Очищенные и мелко нарезанные продукты необходимо поместить в блендер и измельчить. Если масса будет слишком густой, ее можно разбавить водой.