Бульвар Шоубиз
 
25 марта, 2023
 
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Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака

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Для приготовления смузи все продукты нужно измельчить в блендере
Для приготовления смузи все продукты нужно измельчить в блендере
Фото: depositphotos.com

Автор кулинарного YouTube-блога Aris Küche в одном из обучающих видео показала, как быстро приготовить на завтрак полезный смузи из четырех ингредиентов.

Для приготовления понадобится: 

  • Морковь; 
  • 3 яблока;
  • 0,5 лимона; 
  • кусочек корня имбиря.
Очищенные и мелко нарезанные продукты необходимо поместить в блендер и измельчить. Если масса будет слишком густой, ее можно разбавить водой. 

ВИДЕО
Видео: Aris Küche
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: яблоки, имбирь, рецепт, рецепты, морковь
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