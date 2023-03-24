  "Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов

"Ешьте и худейте! Жиросжигающий овощной суп для похудения. Его секрет в том, что этот суп с очень низким содержанием жира и углеводов. Ингредиенты, из которых он состоит, – самые обычные овощи. Здоровый, экономичный, насыщенный и простой в приготовлении рецепт", – анонсировала блюдо автор блога.

Ингредиенты для бульона

2 куриных бедра;

2 лавровых листа;

соль по вкусу.

Наливаем в кастрюлю среднего размера воду, кладем туда мясо и доводим до кипения. Солим, добавляем лавровый лист, накрываем крышкой и оставляем вариться на 45 минут.

Овощи

3 стебля сельдерея;

1 лук-порей;

2 моркови;

1 пастернак;

1 шт. картофеля;

зеленый лук по желанию.

Мелко нарезанные овощи и зелень добавляем в бульон, предварительно достав из него куриные бедра. Срезаем с них мясо и возвращаем обратно в кастрюлю мелко нарезанными кусочками. Когда овощи сварятся, суп можно разливать по тарелкам.

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