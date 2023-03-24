Бульвар Шоубиз
 
24 марта, 2023
 
Рецепты

"Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов

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Для приготовления супа понадобятся морковь, сельдерей, картофель, лук-порей и пастернак
Для приготовления супа понадобятся морковь, сельдерей, картофель, лук-порей и пастернак
Видео: Comer Es Fácil con Natasha / YouTube

Автор испанского кулинарного YouTube-блога Comer Es Facil con Natasha поделилась простым рецептом "жиросжигающего супа для похудения".

"Ешьте и худейте! Жиросжигающий овощной суп для похудения. Его секрет в том, что этот суп с очень низким содержанием жира и углеводов. Ингредиенты, из которых он состоит, – самые обычные овощи. Здоровый, экономичный, насыщенный и простой в приготовлении рецепт", – анонсировала блюдо автор блога. 

Ингредиенты для бульона

  • 2 куриных бедра;
  • 2 лавровых листа; 
  • соль по вкусу.

Наливаем в кастрюлю среднего размера воду, кладем туда мясо и доводим до кипения. Солим, добавляем лавровый лист, накрываем крышкой и оставляем вариться на 45 минут. 

Овощи

  • 3 стебля сельдерея; 
  • 1 лук-порей; 
  • 2 моркови; 
  • 1 пастернак; 
  • 1 шт. картофеля; 
  • зеленый лук по желанию.

Мелко нарезанные овощи и зелень добавляем в бульон, предварительно достав из него куриные бедра. Срезаем с них мясо и возвращаем обратно в кастрюлю мелко нарезанными кусочками. Когда овощи сварятся, суп можно разливать по тарелкам.

ВИДЕО
Видео: Comer Es Fácil con Natasha / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: соль, мясо, похудение, рецепт, рецепты, блюдо, картофель, лук, морковь
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