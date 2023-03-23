"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили

Клопотенко: Вакансия повара в НБУ. В требованиях есть умение готовить бульон с профитролями и кнелями. Звучит любопытно, я бы забежал к вам поесть Фото: klopotenko / Instagram

23 марта он, разместив скриншот публикации у себя на странице в Twitter, поинтересовался, должен ли соискатель уметь готовить борщ.

"Вакансия повара в НБУ. В требованиях есть умение готовить бульон с профитролями и кнелями. Звучит любопытно, я бы забежал к вам поесть. Но что там по борщу, ребятушки?" – поинтересовался он.

Вакансія кухаря у НБУ. В вимогах є вміння готувати бульйон з профітролями та кнелями. Звучить цікаво, я би забіг до вас поїсти. Але що там по борщу, рібятулі? * pic.twitter.com/xrs0RwSDxC — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) March 23, 2023

В НБУ отреагировали на пост ресторатора.

"Евгений, борщ – это святое для украинцев, а умение его готовить – базовое для наших поваров. Сколько существует столовая НБУ, столько и готовим его. А в этом году выпустим даже памятную монету в честь украинского борща. Обязательно пригласим вас на презентацию", – говорится в сообщении.

Євгене, борщ – то святе для українців, а вміння його готувати – базове для наших кухарів. Скільки існує їдальня НБУ, стільки й готуємо його. А цього року навіть випустимо пам’ятну монету на честь українського борщу. Неодмінно запросимо вас на презентацію. — Національний банк України (@NBUkraine) March 23, 2023

После этого вакансия на сайте НБУ была справлено. Сейчас в нем указано, что для столовой требуется повар шестого разряда для обслуживания порядка 200 посетителей. Отмечается, что ему предстоит "готовить блюда и кулинарные изделия согласно сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий". Работодатель гарантирует соискателю заработную плату на уровне рыночной.