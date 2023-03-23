"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили

23 марта он, разместив скриншот публикации у себя на странице в Twitter, поинтересовался, должен ли соискатель уметь готовить борщ.
"Вакансия повара в НБУ. В требованиях есть умение готовить бульон с профитролями и кнелями. Звучит любопытно, я бы забежал к вам поесть. Но что там по борщу, ребятушки?" – поинтересовался он.
Вакансія кухаря у НБУ. В вимогах є вміння готувати бульйон з профітролями та кнелями. Звучить цікаво, я би забіг до вас поїсти. Але що там по борщу, рібятулі? * pic.twitter.com/xrs0RwSDxC— Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) March 23, 2023
В НБУ отреагировали на пост ресторатора.
"Евгений, борщ – это святое для украинцев, а умение его готовить – базовое для наших поваров. Сколько существует столовая НБУ, столько и готовим его. А в этом году выпустим даже памятную монету в честь украинского борща. Обязательно пригласим вас на презентацию", – говорится в сообщении.
Євгене, борщ – то святе для українців, а вміння його готувати – базове для наших кухарів. Скільки існує їдальня НБУ, стільки й готуємо його. А цього року навіть випустимо пам’ятну монету на честь українського борщу. Неодмінно запросимо вас на презентацію.— Національний банк України (@NBUkraine) March 23, 2023
После этого вакансия на сайте НБУ была справлено. Сейчас в нем указано, что для столовой требуется повар шестого разряда для обслуживания порядка 200 посетителей. Отмечается, что ему предстоит "готовить блюда и кулинарные изделия согласно сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий". Работодатель гарантирует соискателю заработную плату на уровне рыночной.
Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни. Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотенко.
1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.
Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021-го.