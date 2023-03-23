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23 марта, 2023
 
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"Что по борщу, ребятушки?" НБУ искал повара, который готовит уху, окрошку и рыбные кнели. После реакции Клопотенко текст вакансии изменили

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Клопотенко: Вакансия повара в НБУ. В требованиях есть умение готовить бульон с профитролями и кнелями. Звучит любопытно, я бы забежал к вам поесть
Клопотенко: Вакансия повара в НБУ. В требованиях есть умение готовить бульон с профитролями и кнелями. Звучит любопытно, я бы забежал к вам поесть
Фото: klopotenko / Instagram

Национальный банк Украины объявил о вакансии повара, указав в объявлении, что соискатель должен уметь в том числе готовить уху, окрошку, кнели рыбные в желе и бульон с профитролями, кнелями или фрикадельками. На данный момент объявление отредактировано. Вероятно, это произошло после того, как на него обратил внимание украинский ресторатор Евгений Клопотенко.

23 марта он, разместив скриншот публикации у себя на странице в Twitter, поинтересовался, должен ли соискатель уметь готовить борщ. 

"Вакансия повара в НБУ. В требованиях есть умение готовить бульон с профитролями и кнелями. Звучит любопытно, я бы забежал к вам поесть. Но что там по борщу, ребятушки?" – поинтересовался он.

В НБУ отреагировали на пост ресторатора. 

"Евгений, борщ – это святое для украинцев, а умение его готовить – базовое для наших поваров. Сколько существует столовая НБУ, столько и готовим его. А в этом году выпустим даже памятную монету в честь украинского борща. Обязательно пригласим вас на презентацию", – говорится в сообщении.

После этого вакансия на сайте НБУ была справлено. Сейчас в нем указано, что для столовой требуется повар шестого разряда для обслуживания порядка 200 посетителей. Отмечается, что ему предстоит "готовить блюда и кулинарные изделия согласно сборнику рецептур блюд, кулинарных и кондитерских изделий". Работодатель гарантирует соискателю заработную плату на уровне рыночной.

Контекст:

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни. Инициатором внесения борща в список ЮНЕСКО выступил Клопотенко.

1 июля 2022 года на пятом внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021-го.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: НБУ, борщ, ресторатор, Евгений Клопотенко
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